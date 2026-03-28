В Полтавской области 28 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По информации, подземные толчки произошли в 19:50 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения размещался в Полтавском районе, а именно в пределах Мачуховской территориальной общины.

Глубина составляла около 8 километров. По классификации, это землетрясение относится к еле ощутимым и, как правило, не вызывает разрушений.

Информации о пострадавших или повреждения по состоянию на данный момент не поступало.