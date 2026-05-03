Відповідні дані наводять на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Підземні поштовхи у Чорному морі: які останні новини?

3 травня близько 05:48 в акваторії Чорного моря стався незначний землетрус магнітудою 1,5 на глибині 7,5 кілометра. Ще один поштовх поблизу Криму зафіксували 1 травня приблизно о 23:26 – його магнітуда становила 2,9, а епіцентр розташовувався за 151 кілометр від окупованої Керчі.



Землетрус у Чорному морі / Скриншот із сайту сейсмологічного центру

Загалом, за інформацією Європейського середземноморського сейсмологічного центру, станом на 3 травня 2026 року в Туреччині зафіксували понад 40 підземних поштовхів різної сили.



Що відомо про сейсмологічно активну зону у Чорному морі?

Згідно з дослідженнями НАН України, Кримсько-Чорноморська сейсмічна зона розташована в акваторії Чорного моря та простягається вздовж південного узбережжя Криму на відстані приблизно 20 – 40 кілометрів від берега. Осередки землетрусів тут зазвичай формуються на глибинах від 10 до 40 кілометрів.

До речі, сам півострів теж є сейсмонебезпечним регіоном, що розташований на околиці Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) складчастого поясу. Тож на півострові можуть відчуватися поштовхи земної кори.

За останні двісті років у цьому регіоні зафіксували близько 200 землетрусів середньою інтенсивністю від 4 до 7 балів. Разом з тим найсильнішим був землетрус 1927 року силою 8 балів, який спричинив значні руйнування та людські жертви.

Також 27 лютого 2023 року приблизно за 25 кілометрів від південного узбережжя Криму стався землетрус магнітудою 3,5, епіцентр якого знаходився в морі на глибині близько 15 кілометр

Де ще в Україні ставалися землетруси останнім часом?

Землетруси періодично фіксують і в інших регіонах нашої країни. Так, 28 березня в Полтавській області стався підземний поштовх магнітудою 3,2 на глибині близько 8 кілометрів, епіцентр якого був у межах Мачухівської громади.

8 березня в Чернівецькій області зафіксували слабкий землетрус силою близько 2 балів за шкалою Ріхтера на глибині 11 кілометрів – такі поштовхи зазвичай не відчуваються людьми.

А 10 лютого біля узбережжя Криму також стався землетрус магнітудою 3,6, осередок якого залягав на глибині приблизно 14 кілометрів.