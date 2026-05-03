Соответствующие данные приводят на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки в Черном море: какие последние новости?

3 мая около 05:48 в акватории Черного моря произошло незначительное землетрясение магнитудой 1,5 на глубине 7,5 километра. Еще один толчок вблизи Крыма зафиксировали 1 мая примерно в 23:26 – его магнитуда составляла 2,9, а эпицентр располагался в 151 километре от оккупированной Керчи.



Землетрясение в Черном море / Скриншот с сайта сейсмологического центра

В целом, по информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, по состоянию на 3 мая 2026 года в Турции зафиксировали более 40 подземных толчков различной силы.



Что известно о сейсмологически активной зоне в Черном море?

Согласно исследованиям НАН Украины, Крымско-Черноморская сейсмическая зона расположена в акватории Черного моря и простирается вдоль южного побережья Крыма на расстоянии примерно 20 – 40 километров от берега. Очаги землетрясений здесь обычно формируются на глубинах от 10 до 40 километров.

Кстати, сам полуостров тоже является сейсмоопасным регионом, который расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. Поэтому на полуострове могут ощущаться толчки земной коры.

За последние двести лет в этом регионе зафиксировали около 200 землетрясений средней интенсивностью от 4 до 7 баллов. Вместе с тем самым сильным было землетрясение 1927 года силой 8 баллов, которое повлекло значительные разрушения и человеческие жертвы.

Также 27 февраля 2023 года примерно в 25 километрах от южного побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5, эпицентр которого находился в море на глубине около 15 километров

Где еще в Украине происходили землетрясения в последнее время?

Землетрясения периодически фиксируют и в других регионах нашей страны. Так, 28 марта в Полтавской области произошел подземный толчок магнитудой 3,2 на глубине около 8 километров, эпицентр которого был в пределах Мачуховской общины.

8 марта в Черновицкой области зафиксировали слабое землетрясение силой около 2 баллов по шкале Рихтера на глубине 11 километров – такие толчки обычно не ощущаются людьми.

А 10 февраля у побережья Крыма также произошло землетрясение магнитудой 3,6, очаг которого залегал на глубине примерно 14 километров.