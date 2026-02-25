Що відомо про атаки росіян?

Упродовж двох днів росіяни безупинно атакують об’єкти зберігання газу та виробничі потужності, про що повідомили у Нафтогазі.

Події відбуваються на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

Очільник правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів, що є руйнування. І щойно безпекова ситуація дозволить, то фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію.

Зауважте! Наголошується, що роботи з реагування та ліквідації наслідків будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що впродовж усієї доби 24 лютого російська армія вчергове атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз. Про це йдеться у дописі голови правління компанії Сергія Корецького у Facebook.

Цього разу удари завдано по об’єкту на Харківщині із застосуванням дронів. Атака триває,

– написав Корецький.

Він розказав, що зафіксовано пошкодження. Зокрема роботу обʼєкта було зупинено.

Він додав, що відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть розпочати ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Важливо! Тільки з початку року 2026 року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти Групи Нафтогаз.

Що ще слід знати про російські атаки?