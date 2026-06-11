Какие страны соревнуются за энергорынок

Государства от Суринама до Сирии уже обращаются к администрации президента США Дональда Трампа с предложениями об альтернативных поставках на фоне обострения энергокризиса из-за войны с Ираном, пишет Politico.

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Например, министр нефти, газа и окружающей среды Суринама Патрик Брунингс заявил, что его страна готова взять на себя роль "безопасной гавани" для энергорынка.

Вопрос энергетической безопасности снова на повестке дня. Именно так мы и хотим себя позиционировать. Мы можем стать одной из безопасных гаваней в вопросе поставок энергии,

– подчеркнул он.

По его словам, страна уже обнаружила запасы газа у своего побережья и рассчитывает на дальнейшие разведки.

Тогда как министр энергетики Кипра Михалис Дамианос отметил, что из-за глобального кризиса роль региона растет. По его словам новые газовые проекты здесь могут заработать уже к 2028 году.

Из-за Ормузского пролива и глобального кризиса Восточное Средиземноморье становится все более важным. Все эти внешние шоки можно обойти, если будем иметь больше вариантов,

– уверен Дамианос.

Похожие заявления звучат и от Сирии. Министр энергетики Мохаммед аль-Башир заявил, что страна открыта для инвестиций американских компаний и обсуждает восстановление энергетической инфраструктуры.

Мы сказали министру энергетики, что двери Сирии открыты для инвестиций,

– сообщил политик.

Среди ключевых проектов Сирия предлагает восстановление Арабского газопровода и возможный перезапуск нефтепровода Киркук–Банияс. Они смогут уменьшить зависимость от маршрута через Ормузский пролив.

Важно! Все эти страны надеются получить политическую поддержку и финансирование Вашингтона. В частности, доступ к средствам через американские институты развития, такие как Development Finance Corporation, которые поддерживает крупные инфраструктурные проекты за рубежом.

Что говорят в США относительно новых проектов

В США поддерживают новые энергетические проекты, которые позволят уменьшить зависимость от поставок через Ормузский пролив. Ведь резкий рост цен на топливо из-за кризиса в Ормузе обвалил рейтинги Трампа до рекордно низких уровней.

В Белом доме заявляют, что США работают с союзниками над диверсификацией поставок энергоносителей на мировой рынок.

Администрация Трампа тесно сотрудничает с союзниками по всему миру, чтобы диверсифицировать цепи поставок, расширить энергетическую инфраструктуру и укрепить энергетическую безопасность, минимизируя глобальную зависимость от таких узких мест, как Ормузский пролив,

– отметила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

А министр энергетики США Крис Райт во время выступления на Глобальном энергетическом форуме Atlantic Council сообщил о готовности развивать международное сотрудничество.

Сейчас американские чиновники уже проводят переговоры по новым энергетическим проектам со странами Ближнего Востока. Особое внимание также уделяют Восточному Средиземноморью.

В то же время эксперты предупреждают, что ни один из предложенных проектов не способен мгновенно повлиять на цены на топливо, ведь требует лет на реализацию.

Заметьте! До начала войны США против Ирана Ормузский пролив обеспечивал пятую часть всех мировых поставок нефти и газа.

Какова ситуация в Ормузе сейчас?