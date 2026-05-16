Что известно о танкерах с СПГ?

Таким образом энергетическая компания пытается доставить больше топлива через Ормузский пролив, о чем пишет Bloomberg в субботу, 16 мая.

Танкер с СПГ стоял возле экспортного терминала Das Island компании ADNOC в пятницу, 15 мая, согласно спутниковым снимкам Copernicus Sentinel-2 (Copernicus Programme).

Обратите внимание! Ни один танкер не передавал данные о своем местонахождении вблизи завода.

Ормузский пролив почти полностью закрыт на фоне того, как США и Иран пытаются достичь мирного соглашения. Обе стороны фактически ввели блокаду пути, который обычно обеспечивает примерно пятую часть мировых поставок СПГ.

Суда продолжают сталкиваться с угрозами безопасности. Поэтому большинство проходов через Ормузский пролив осуществляется с выключенными транспондерами, во избежание обнаружения.

Танкеры СПГ, которые связаны с компанией ADNOC, перестали передавать сигналы вблизи Ормузского пролива и в пределах Персидского залива.

По состоянию на сейчас ADNOC загрузила три партии на суда, которые "исчезли с радаров" после начала войны в Иране, по данным аналитической компании Vortexa.

Обратите внимание! Катар, который также экспортирует СПГ через Ормузский пролив, попросил суда вблизи его главного терминала в Персидском заливе выключать транспондеры из соображений безопасности.

Напомним, что танкер со сжиженным природным газом из Катара прошел через Ормузский пролив. В материале Bloomberg от 10 мая это назвали возможными первым экспортным выходом страны из региона после начала войны с Ираном.

Танкер Al Kharaitiyat, который загрузился на экспортном терминале Рас-Лаффан в начале этого месяца, вышел из пролива и находится в Оманском заливе,

– говорилось в тексте.

Согласно данным, следующим пунктом назначения судна является Пакистан. Предположительно, что судно прошло утвержденным Тегераном северным маршрутом, который проходит вдоль иранского побережья через пролив.

В то же время в Reuters сообщили, что еще раньше Объединенные Арабские Эмираты тайно провели через заблокированный Ормузский пролив несколько танкеров с нефтью. Корабли также выключили системы определения местонахождения.

Министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль-Кувари прокомментировал ситуацию относительно войны на Ближнем Востоке. Он заявил, что мир ожидают ужасные экономические последствия. Он добавил, что полное влияние проявится через один – два месяца.

Эксперт Сергей Фурса рассказал, что блокировка Ормузского пролива затронет и Украину. Летом страна и другие государства почувствуют дефицит удобрений. А если Ормузский пролив до июля не будет разблокирован, то будет еще "удар" по урожаю,

В частности, цены на бензин растут. А это уже приводит к высокой инфляции.