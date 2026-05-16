Що відомо щодо танкерів з СПГ?

Таким чином енергетична компанія намагається доставити більше пального через Ормузьку протоку, про що пише Bloomberg у суботу, 16 травня.

Танкер з СПГ стояв біля експортного терміналу Das Island компанії ADNOC у п’ятницю, 15 травня, згідно зі супутниковими знімками Copernicus Sentinel-2 (Copernicus Programme).

Зауважте! Жоден танкер не передавав дані про своє місцезнаходження поблизу заводу.

Ормузька протока майже повністю закрита на тлі того, як США та Іран намагаються досягти мирної угоди. Обидві сторони фактично запровадили блокаду шляху, який зазвичай забезпечує приблизно п’яту частину світових поставок СПГ.

Судна продовжують стикатися з загрозами безпеці. Тому більшість проходів через Ормузьку протоку здійснюється з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення.

Танкери СПГ, які пов’язані з компанією ADNOC, перестали передавати сигнали поблизу Ормузької протоки та в межах Перської затоки.

Станом на зараз ADNOC завантажила три партії на судна, які "зникли з радарів" після початку війни в Ірані, за даними аналітичної компанії Vortexa.

Зверніть увагу! Катар, який також експортує СПГ через Ормузьку протоку, попросив судна поблизу його головного терміналу в Перській затоці вимикати транспондери з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що танкер зі скрапленим природним газом із Катару пройшов через Ормузьку протоку. У матеріалі Bloomberg від 10 травня це назвали можливими першим експортним виходом країни з регіону після початку війни з Іраном.

Танкер Al Kharaitiyat, який завантажився на експортному терміналі Рас-Лаффан на початку цього місяця, вийшов із протоки та перебуває в Оманській затоці,

– йшлося у тексті.

Згідно з даними, наступним пунктом призначення судна є Пакистан. Імовірно, що судно пройшло затвердженим Тегераном північним маршрутом, який проходить уздовж іранського узбережжя через протоку.

Водночас у Reuters повідомили, що ще раніше Об'єднані Арабські Емірати таємно провели через заблоковану Ормузьку протоку декілька танкерів із нафтою. Кораблі також вимкнули системи визначення місцезнаходження.

Що ще варто знати про ситуацію з протокою та війною в Ірані?

Міністр фінансів Катару Алі бін Ахмед Аль-Куварі прокоментував ситуацію щодо війни на Близькому Сході. Він заявив, що світ очікують жахливі економічні наслідки. Він додав, що повний вплив проявиться через один – два місяці.

Експерт Сергій Фурса розповів, що блокування Ормузької протоки зачепить й Україну. Влітку країна та інші держави відчують дефіцит добрив. А якщо Ормузька протока до липня не буде розблокована, то буде ще "удар" по врожаю,

Зокрема, ціни на бензин зростають. А це вже призводить до високої інфляції.