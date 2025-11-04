Как можно сэкономить средства?

Двухзонные счетчики день/ночь запрограммированы на 2 режима учета, которые зависят от времени суток, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Таким образом в разрезе учета ночь длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже дневного.

Напоминаем, что с 1 июня 2024 года фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Таким образом, ночной тариф при наличии счетчика день/ночь составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

Как подсчитали в ДТЭК Днепровские сети, установка 1-фазного счетчика типа GAMA (230 вольт) или 3-фазного счетчика типа GAMA (398 вольт) поможет сэкономить в период с 23:00 до 7:00 следующим образом:

потребление 200 киловатт в час – 130 гривен,

потребление 500 киловатт в час – 324 гривны,

потребление 1 000 киловатт в час – 648 гривен.

Как подавать показания на счетчике GAMA: на таких счетчиках индекс "15.8.1" указывает на тариф "день", а индекс "15.8.2" – на тариф "ночь". В то же время общий объем потребленной электроэнергии отражается по индексу "15.8.0". Поэтому именно эти показания следует передавать ежемесячно в установленные сроки, информируют в YASNO.

Как перейти на ночной тариф?