Які нові тарифи запускає Київстар?

Із 6 січня 2026 року абоненти зможуть користуватися двома новими тарифами домашнього Інтернету — "Оптимальний" і "Комфортний", пише 24 Канал з посиланням на Київстар.

Дивіться також Для українців діятимуть нові тарифи на інтернет: кого торкнуться зміни з 6 січня

У тарифі "Оптимальний":

До 300 мегабіт в секунду за 350 гривень на місяць;

Акція "Легкий старт" для нових користувачів (200 гривень на місяць на 3 місяці);

Пропозиція "Спробуй Гігабіт" для нових користувачів: гігабітний інтернет на 3 місяці;

"Київстар ТБ".

У тарифі "Комфортний":

До 1 гігабіт в секунду за 450 гривень на місяць;

Акція "Легкий старт для нових користувачів" (200 гривень на місяць на 3 місяці);

Статична IP-адреса без додаткової плати;

"Київстар ТБ".

Крім того, із 6 січня 2026 року тариф "Удача" отримає нову назву – Базовий, всі інші умови не зміняться.

Як зростуть в ціні інші тарифи Київстар?

з 1 січня 2026 року тарифні хвилини можна буде використовувати для дзвінків до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції. Таким чином Київстар розширює перелік європейських напрямків, доступних без додаткової оплати в межах пакета.

Загалом оператор оновлює деякі тарифи з 18 грудня 2025 року і продовжуватиме це в 2026 році. Деякі тарифи здорожчають через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години подорожчала на 60%.

Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний зв’язок України" повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA:

LOVE UA База – замість 150 гривень стане 200 гривень за 4 тижні;

LOVE UA Безлім 2024 – з 225 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Пісня 2024 – з 250 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Світло 2024 – з 200 гривень до 260 гривень;

LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 гривень до 200 гривень;

LOVE UA Свобода 2024 – з 125 гривень до 190 гривень.

Що буде з тарифами lifecell та Vodafone?