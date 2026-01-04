Які є бюджетні мобільні тарифи?

У 2026 році українські оператори пропонують низку бюджетних тарифів для абонентів, які хочуть економити на мобільному зв’язку. Що пропонують Київстар, Vodafone та lifecell і який тариф може виявитися найвигіднішим, розбирався 24 Канал.

Що пропонує Київстар?

Київстар пропонує тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Його вартість становить 220 гривень на місяць. У пакет входить:

10 ГБ мобільного інтернету (з них 8 ГБ можна використовувати у роумінгу);

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на дзвінки по Україні.

Також можна отримати 100 SMS, доступ до Київстар ТБ Легкий та домашній інтернет.

Важливо! Тариф доступний лише контрактним абонентам із визначених категорій, як от особи після 60 років або люди із інвалідністю.

Які є тарифи Vodafone?

Vodafone пропонує тариф Flexx GO за 270 гривень на місяць. Він включає 25 ГБ інтернету, безліміт на додатки та дзвінки всередині мережі, 500 хвилин на розмови по Україні та 250 SMS.

Якщо перенести номер до Vodafone, ціна на перші 12 місяців знизиться до 200 гривень, трафік стане повністю безлімітним, а кількість хвилин на дзвінки по Україні подвоїться.

Чи є пільгові тарифи від lifecell?

Lifecell пропонує найдешевший тариф "Лайфсет S" за 100 гривень на місяць. У ньому безлімітний домашній інтернет та 10 ГБ мобільного трафіку, з яких 2 ГБ можна використати в країнах Європейського Союзу.

Довідково: Дзвінки на інші мережі коштують 2 гривні за хвилину.

За додаткові 75 гривень можна підключити тариф "Лайфсет М" за 175 гривень на місяць. У ньому домашній інтернет та 25 ГБ мобільного трафіку (4 ГБ у ЄС), Lifecell TV із понад 120 телеканалами та 1 300 хвилин на дзвінки всередині України.

