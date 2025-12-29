Яка пенсія по інвалідності для ІІІ групи?

За законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності призначається людям за наявності від 1 до 15 років страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Тривалість стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, визначається залежно від віку, в якому була людина втратила працездатність.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– говорять у ПФУ.

Розмір пенсії по інвалідності обраховується у відсотках від пенсії за віком, на яку має право отримувач:

особам з ІІІ групою інвалідності – 50% від пенсії за віком.

Зауважте! Призначають пенсію на увесь час встановлення інвалідності. Проте подати заяву необхідно не пізніше трьох місяців від моменту встановлення інвалідності. Тоді виплати будуть нараховувати одразу. Якщо ж людина не вклалася у цей термін, тоді пенсію призначать з дня звернення за нею.

Яка пенсія для осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни?

Водночас виплати по інвалідності для військових нараховують за іншим законом – "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише ПФУ.

Розмір пенсій військовим залежить від того, отримана інвалідність через війну чи ні.

Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у відсотках від грошового забезпечення:

для людей з ІІІ групою інвалідності – 60%.

У випадку, якщо інвалідність настала не внаслідок війни, виплати будуть менші. Залежать від групи інвалідності:

для ІІІ групи – 40% від грошового забезпечення.

Важливо! Військові можуть розраховувати на пенсію по інвалідності, якщо вона встановлена під час служби в армії, протягом трьох місяців від дня звільнення чи після завершення тримісячного терміну, але якщо інвалідність спрчинена захворюваннями внаслідок служби.

Які пільги для людей з інвалідністю?