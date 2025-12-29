Какая пенсия по инвалидности для III группы?

По закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности назначается людям при наличии от 1 до 15 лет страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Что приносит больше денег: пенсия по возрасту или по инвалидности

Продолжительность стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности, определяется в зависимости от возраста, в котором был человек потерял трудоспособность.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорят в ПФУ.

Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту, на которую имеет право получатель:

лицам с III группой инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Назначают пенсию на все время установления инвалидности. Однако подать заявление необходимо не позднее трех месяцев с момента установления инвалидности. Тогда выплаты будут начислять сразу. Если же человек не уложился в этот срок, тогда пенсию назначат со дня обращения за ней.

Какая пенсия для лиц с инвалидностью III группы вследствие войны?

В то же время выплаты по инвалидности для военных начисляют по другому закону – "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пишет ПФУ.

Размер пенсий военным зависит от того, получена инвалидность из-за войны или нет.

Лицам с инвалидностью из-за войны пенсию назначают в процентах от денежного обеспечения:

для людей с ІІІ группой инвалидности – 60%.

В случае, если инвалидность наступила не вследствие войны, выплаты будут меньше. Зависит от группы инвалидности:

для III группы – 40% от денежного обеспечения.

Важно! Военные могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если она установлена во время службы в армии, в течение трех месяцев со дня увольнения или после завершения трехмесячного срока, но если инвалидность вызвана заболеваниями вследствие службы.

Какие льготы для людей с инвалидностью?