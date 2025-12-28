Какую пенсию выгоднее выбрать: по возрасту или по инвалидности?

Выбор между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности в Украине часто определяет, какую сумму выплат будет получать гражданин. В общем, преимущество зависит от возраста, страхового стажа и группы инвалидности, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины №1058.

Пенсия по возрасту обычно выгоднее для тех, кто достиг 60 лет и имеет достаточный стаж: средняя выплата в 2025 году составила 6 436 гривен, минимальная – 3 038 гривен для неработающих.

пенсия по инвалидности определяется группой: 1 группа – 100% от потенциальной пенсии по возрасту, 2 группа – 90%, 3 группа – 50%, но для ее получения нужен минимальный стаж заболевания.

Таким образом, тем, кто имеет длительную инвалидность высокой группы и короткий стаж работы, выгоднее оформлять пенсию по инвалидности. Для тех, кто приближается к 60 годам и имеет достаточный стаж, пенсия по возрасту приносит больший доход.

Какие условия назначения пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности обязательным условием является наличие минимального страхового стажа, связанного с течением заболевания, уточняет ПФУ. Молодые граждане до 25 лет могут оформить выплату после одного года стажа, тогда как лица около 40 лет должны иметь не менее шести лет.

Справочно: Оформление пенсии по инвалидности сопровождается сложной бюрократической процедурой и регулярным медицинским контролем.

Несоблюдение этих требований приводит к начислению лишь минимальной государственной помощи. В то же время, в случае улучшения состояния здоровья или снятия инвалидности выплаты прекращаются.

Важно! Исключение составляют военнослужащие, которые получили увечье вследствие боевых действий, потому что для них такие ограничения не применяются.

Поэтому сумма пенсии по инвалидности может существенно отличаться от выплат по возрасту и напрямую зависит от продолжительности заболевания, имеющегося стажа и установленной группы инвалидности.

