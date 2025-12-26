В каких случаях военным назначают пенсии по инвалидности?
В законодательстве указаны три вида обстоятельств для назначения пенсии военнослужащим в связи с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Пенсия для военных в Украине предусмотрена в случаях, если инвалидность наступила:
- в период прохождения службы;
- не позднее, чем 3 месяца после увольнения со службы;
- после 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Заметим! Размер пенсии зависит от причины наступления инвалидности.
Как определяют размер пенсии военного при инвалидности III группы?
- По данным Министерства обороны, если военный получил инвалидность III группы вследствие причин, связанных с выполнением служебных обязанностей, его пенсия составляет 60% от денежного обеспечения.
- Если же инвалидность установлена вследствие причин, которые случились в период прохождения военной службы, размер пенсии рассчитают как 40% денежного обеспечения.
Какие минимальные размеры пенсий для военных с группой инвалидности?
Государство установило минимальные пенсии для бывших военнослужащих, которые имеют инвалидность.
В 2025 году минимальные пенсии по инвалидности бывшим военнослужащим III группы должны быть:
- лицам с инвалидностью войны – 9 478 гривен;
- лицам с инвалидностью, связанной с прохождением военной службы – 5 023 гривен.
Если с учетом всех надбавок размер выплаты не соответствует определенной сумме, таким получателям назначают ежемесячную адресную доплату.