У яких випадках військовим призначають пенсії по інвалідності?
У законодавстві зазначені три види обставин для призначення пенсії військовослужбовцям у зв’язку з інвалідністю, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Пенсія для військових в Україні передбачена у випадках, якщо інвалідність настала:
- у період проходження служби;
- не пізніше, ніж 3 місяці після звільнення зі служби;
- після 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Зауважимо! Розмір пенсії залежить від причини настання інвалідності.
Як визначають розмір пенсії військового при інвалідності III групи?
- За даними Міністерства оборони, якщо військовий отримав інвалідність III групи внаслідок причин, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, його пенсія становить 60% від грошового забезпечення.
- Якщо ж інвалідність встановлена внаслідок причин, які трапилися в період проходження військової служби, розмір пенсії розрахують як 40% грошового забезпечення.
Які мінімальні розміри пенсій для військових з групою інвалідності?
Держава встановила мінімальні пенсії для колишніх військовослужбовців, які мають інвалідність.
У 2025 році мінімальні пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям III групи мають бути:
- особам з інвалідністю війни – 9 478 гривень;
- особам з інвалідністю, повʼязаною з проходженням військової служби – 5 023 гривень.
Якщо з урахуванням усіх надбавок розмір виплати не відповідає визначеній сумі, таким отримувачам призначають щомісячну адресну доплату.