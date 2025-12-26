У яких випадках військовим призначають пенсії по інвалідності?

У законодавстві зазначені три види обставин для призначення пенсії військовослужбовцям у зв’язку з інвалідністю, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Пенсія для військових в Україні передбачена у випадках, якщо інвалідність настала:

у період проходження служби;

не пізніше, ніж 3 місяці після звільнення зі служби;

після 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Зауважимо! Розмір пенсії залежить від причини настання інвалідності.

Як визначають розмір пенсії військового при інвалідності III групи?

За даними Міністерства оборони, якщо військовий отримав інвалідність III групи внаслідок причин, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, його пенсія становить 60% від грошового забезпечення .

. Якщо ж інвалідність встановлена внаслідок причин, які трапилися в період проходження військової служби, розмір пенсії розрахують як 40% грошового забезпечення.

Які мінімальні розміри пенсій для військових з групою інвалідності?

Держава встановила мінімальні пенсії для колишніх військовослужбовців, які мають інвалідність.

У 2025 році мінімальні пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям III групи мають бути:

особам з інвалідністю війни – 9 478 гривень ;

; особам з інвалідністю, повʼязаною з проходженням військової служби – 5 023 гривень.

Якщо з урахуванням усіх надбавок розмір виплати не відповідає визначеній сумі, таким отримувачам призначають щомісячну адресну доплату.