У яких випадках військовим призначають пенсії по інвалідності?

У законодавстві зазначені три види обставин для призначення пенсії військовослужбовцям у зв’язку з інвалідністю, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також УБД та учасник війни: у чому полягає різниця між статусами

Пенсія для військових в Україні передбачена у випадках, якщо інвалідність настала:

  • у період проходження служби;
  • не пізніше, ніж 3 місяці після звільнення зі служби;
  • після 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Зауважимо! Розмір пенсії залежить від причини настання інвалідності.

Як визначають розмір пенсії військового при інвалідності III групи?

  • За даними Міністерства оборони, якщо військовий отримав інвалідність III групи внаслідок причин, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, його пенсія становить 60% від грошового забезпечення.
  • Якщо ж інвалідність встановлена внаслідок причин, які трапилися в період проходження військової служби, розмір пенсії розрахують як 40% грошового забезпечення.

Які мінімальні розміри пенсій для військових з групою інвалідності?

Держава встановила мінімальні пенсії для колишніх військовослужбовців, які мають інвалідність.

У 2025 році мінімальні пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям III групи мають бути:

  • особам з інвалідністю війни – 9 478 гривень;
  • особам з інвалідністю, повʼязаною з проходженням військової служби – 5 023 гривень.

Якщо з урахуванням усіх надбавок розмір виплати не відповідає визначеній сумі, таким отримувачам призначають щомісячну адресну доплату.