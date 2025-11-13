Чому підняття тарифів це небезпечно для економіки країни

Внаслідок систематичних атак ворога частина генерувальних потужностей електростанцій та газових родовищ тимчасово виведені з ладу, а енергосистема працює з підвищеним навантаженням. Держава підвищує тарифи замість підтримки бізнесу, пише 24 канал з посиланням на GMK Center.

Нацбанк очікує, що у IV кварталі поточного року й у I кварталі 2026-го дефіцит електроенергії буде на рівні 4 – 6%. Середньорічну оцінку дефіциту у 2026 році підвищено до 3%,

– пишуть експерти.

Натомість минулий прогноз НБУ допускав незначний дефіцит електроенергії на рівні приблизно 1% як у IV кварталі поточного року, так і середньорічного дефіциту у 2026 році.

Такі дії негативно вплинуть на динаміку української економіки. За оцінками НБУ, зростання дефіциту електроенергії сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0,1 відсоткових пунктів, а у 2026 році – на 0,2 відсоткових пунктів.

Нещодавно НБУ вже знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 1,9% річних із раніше очікуваних 2,1% річних, а на 2026 рік – до 2% річних із попередніх 2,3% річних.

Зауважте! В Україні державні монополії не припиняють підвищувати свої тарифи. У таких умовах українському бізнесу залишається тільки скорочувати виробництво.

На що ще зросли тарифи за 2025 рік