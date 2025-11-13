Почему поднятие тарифов это опасно для экономики страны

Вследствие систематических атак врага часть генерирующих мощностей электростанций и газовых месторождений временно выведены из строя, а энергосистема работает с повышенной нагрузкой. Государство повышает тарифы вместо поддержки бизнеса, пишет 24 канал со ссылкой на GMK Center.

Нацбанк ожидает, что в IV квартале текущего года и в I квартале 2026-го дефицит электроэнергии будет на уровне 4 – 6%. Среднегодовая оценка дефицита в 2026 году повышена до 3%,

– пишут эксперты.

Зато прошлый прогноз НБУ допускал незначительный дефицит электроэнергии на уровне примерно 1% как в IV квартале текущего года, так и среднегодового дефицита в 2026 году.

Такие действия негативно повлияют на динамику украинской экономики. По оценкам НБУ, рост дефицита электроэнергии замедлит рост ВВП в 2025 году примерно на 0,1 процентных пунктов, а в 2026 году – на 0,2 процентных пунктов.

Недавно НБУ уже снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 1,9% годовых с ранее ожидаемых 2,1% годовых, а на 2026 год – до 2% годовых с предыдущих 2,3% годовых.

Заметьте! В Украине государственные монополии не прекращают повышать свои тарифы. В таких условиях украинскому бизнесу остается только сокращать производство.

На что еще выросли тарифы за 2025 год