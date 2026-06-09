Чому дешеві товари різко здорожчали

Річ у тім, що багато іноземних товарів у Росії потребують сертифікатів або декларацій відповідності для продажу на ринку. Однак тепер їх оформлення коштує у чотири рази дорожче, ніж рік тому, пише The Moscow Times.

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Російські лабораторії, за словами імпортерів, різко підвищили вартість своїх послуг. Так, раніше сертифікат на один вид товару коштував 50 – 70 тисяч рублів. Нині ж за той же документ просять вже 200 – 300 тисяч.

По великих імпортерах такі витрати б'ють не так відчутно, а от малий бізнес попереджає про підвищення цін на товари через здорожчання сертифікатів.

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Це можна було б "розмазати" на партію товару і ніхто б не помітив. Але це працює лише для великих імпортерів. Зараз значну частину побутових товарів завозить малий бізнес, де партії по 100 – 200 одиниць. І додати до кожної одиниці по 1,5 – 2 тисячі рублів – це вже критично,

– розповів імпортер посуду.

Раніше імпортери активно користувалися сертифікатами, оформленими в країнах Євразійського економічного союзу, насамперед у Киргизстані. Однак наприкінці 2025 року російський уряд дозволив регуляторам блокувати сумнівні сертифікати, що вони й почали активно робити.

Відтак, попит на сертифікацію всередині Росії різко зріс, а ціни на неї різко пішли вгору. Ба більше, імпортери кажуть, що ситуація призвела до дефіциту потужностей і черг у лабораторіях.

Ми вже понад два тижні шукаємо центр для сертифікації. Ціна – від 200 тисяч рублів, а терміни – до 60 днів після подачі зразків. Раніше це займало до двох тижнів,

– додав імпортер медичних товарів.

У підсумку компанії констатують: посилення регулювання і скорочення можливостей призвели до того, що навіть найдешевші товари з Китаю швидко дорожчають.

Зауважте! У Кремлі заявляли, що заходи для боротьби з "сірим" імпортом потрібні для захисту внутрішнього ринку від неякісного імпорту. Насправді ж підвищенням вартості державних послуг влада намагалася знайти додаткові надходження до бюджету, дефіцит якого продовжує зростати.