Как Vodafone изменит цены на тарифы?

Подорожание затронет только отдельные архивные тарифы, которые закрыты для подключения новых абонентов, сообщили в MZU.

Такое решение приняли в связи с подорожанием электроэнергии для бизнеса. Пока известно, что с 17 февраля увеличивается стоимость услуги "Год без абонплат”. Соответственно, в конце февраля будет изменена стоимость пакета услуг в тарифах:

Joice: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

Joice Start 2023: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

SuperNet Start+: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

Joice Start: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Joice Start Special: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Turbo: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Joice PRO: 400 гривен в месяц вместо 330 гривен;

Joice PRO 2023: 430 гривен в месяц вместо 320 гривен;

SuperNet Pro: 445 гривен в месяц вместо 340 гривен;

Joice MAX 2023: 500 гривен в месяц вместо 390 гривен;

Joice MAX: 520 гривен в месяц вместо 450 гривен;

SuperNet Unlim: 545 гривен в месяц вместо 470 гривен;

Light+: 230 гривен в месяц вместо 185 гривен.

Обратите внимание! Стоимость пакета услуг рассчитано примерно, детали оператор сообщит позже.

К слову, Киевстар также поднимает стоимость отдельных тарифов. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения произойдут в архивных тарифных планах:

Вкусный

Киевстар Комфорт 2018

LOVE UA Базовый

LOVE UA Свобода/Свобода 2022

Безлим Соцсети

Без границ lite

ТВОЙ Любимый

Стоимость пакета услуг повысят на 50 – 90 гривен. Соответственно, увеличат количество гигабайтов для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home.

Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?