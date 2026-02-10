Как Vodafone изменит цены на тарифы?
Подорожание затронет только отдельные архивные тарифы, которые закрыты для подключения новых абонентов, сообщили в MZU.
Такое решение приняли в связи с подорожанием электроэнергии для бизнеса. Пока известно, что с 17 февраля увеличивается стоимость услуги "Год без абонплат”. Соответственно, в конце февраля будет изменена стоимость пакета услуг в тарифах:
- Joice: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;
- Joice Start 2023: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;
- SuperNet Start+: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;
- Joice Start: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;
- Joice Start Special: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;
- Turbo: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;
- Joice PRO: 400 гривен в месяц вместо 330 гривен;
- Joice PRO 2023: 430 гривен в месяц вместо 320 гривен;
- SuperNet Pro: 445 гривен в месяц вместо 340 гривен;
- Joice MAX 2023: 500 гривен в месяц вместо 390 гривен;
- Joice MAX: 520 гривен в месяц вместо 450 гривен;
- SuperNet Unlim: 545 гривен в месяц вместо 470 гривен;
- Light+: 230 гривен в месяц вместо 185 гривен.
Обратите внимание! Стоимость пакета услуг рассчитано примерно, детали оператор сообщит позже.
К слову, Киевстар также поднимает стоимость отдельных тарифов. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения произойдут в архивных тарифных планах:
- Вкусный
- Киевстар Комфорт 2018
- LOVE UA Базовый
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022
- Безлим Соцсети
- Без границ lite
- ТВОЙ Любимый
Стоимость пакета услуг повысят на 50 – 90 гривен. Соответственно, увеличат количество гигабайтов для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home.
Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?
Киевстар с 6 января 2026 года ввел два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный". Также некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, выросли в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.
Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone ввели принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.
С 1 января также началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium).