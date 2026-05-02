Что известно о новом тарифе от Vodafone?

О том, кому именно компания предоставляет спецпредложение, говорится на сайте vodafone.ua.

Смотрите также Тариф за 400 гривен – это не дорого: известный мобильный оператор рассказал, почему такие цены

Оператор мобильной связи Vodafone запускает акцию, которая называется "POVAGA". Предложение действует для пользователей 55+ лет.

Цель Акции "POVAGA" обеспечение дополнительной поддержки и повышение доступности телекоммуникационных услуг для лиц старшей возрастной категории путем предоставления специальных условий обслуживания,

– отметили в компании.

Известно, что воспользоваться тарифом могут новые клиенты оператора, которые переходят на контракт. Специальная стоимость на таких условиях – 200 гривен.

Заметьте! Стоимость остается фиксированной на 1 год.

Время акции ограничено. Подключить новый тариф за 200 гривен нужно успеть до 31 мая 2026 года. Акция будет действовать до тарифного плана Flexx Go.

Для подключения нужно обязательно прийти в магазин Vodafone. С собой иметь документы:

ИНН;

паспорт.

На месте – подать заявку на перенос номера. После этого клиент получает SIM-карту (бесплатно) и подписывает контракт.

Что известно о тарифе Flexx Go?

Стандартная стоимость тарифного плана, на который поставили специальную акцию, – 350 гривен/месяц. Если клиент переходит в сеть и именно на этот тариф – 280 гривен в месяц.

Обратите внимание! Акция "POVAGA" (оплата тарифа за 200 гривен в месяц) дает возможность сэкономить 150 гривен от стандартной стоимости.

В тарифный план входят:

безлимитное общение в сети Vodafone;

безлимитный 4G-трафик;

15 гигабайтов роуминга;

1 000 минут на звонки в 27 стран Евросоюза и по Украине;

150 SMS.

Что известно о ценах на мобильную связь в Украине?

По данным сайта "Минфин" по состоянию на 1 апреля 2026 года, стоимость тарифов колеблется от 100 гривен до 1,5 тысячи гривен. Она зависит от объема мобильного интернета, роуминга, доступности звонков и других возможных услуг.

Важно! На ресурсе собраны данные от мобильных операторов: Киевстар, Vodafone, Lifecell. Как тип тарифа учитывали контракт и предоплату.

Самые дешевые услуги по подписке предлагает Lifecell – 100/135 гривен. Самый дорогой тариф у Vodafone (ULTRA VIP). Он стоит 1500 гривен и имеет безлимит фактически на все услуги.

В то же время для пользователей остается вопрос, почему украинская связь такая дорогая, а операторы регулярно меняют стоимость. Как объясняет Анатолий Амелин, экономист и эксперт телеком-рынка, украинская связь более качественная, чем в Европе. Именно поэтому стоимость соответствующая.

И вот моя позиция. Она, возможно, непопулярная. Если мы хотим сохранить то, что имеем – качественную связь, устойчивость к блэкаутам, нормальный интернет по всей стране – тарифы должны постепенно двигаться до 10 – 12 евро. Не завтра. Но в течение 3 – 5 лет,

– объяснил Амелин.

Эксперт также добавил, что в Украине стабильный 4G работает даже во время войны, обстрелов и блэкаутов. Зато если поехать в Берлин, поймать без перебоев 4G – очень сложно.

Что еще нужно знать о связи в Украине?

Мобильный оператор Киевстар с 21 апреля переходит от 3G к 4G. Компания отмечает, что такой шаг нужен для обеспечения украинцев более быстрым и качественным интернетом.

В то же время это один из шагов для подготовки к будущему запуску 5G. Также из-за того, что ранее башни Киевстара объединили с Vodafone, компаниям приписывали возможность монополии на рынке. Однако на самом деле это лишь одна из практик мирового уровня, которая позволяет поддерживать эффективность связи.