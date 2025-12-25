Які компанії брали кредити?

Фінансові інститути надали щонайменше 120 мільярдів доларів у вигляді боргового та акціонерного капіталу для дата-центрів ШІ, пише 24 Канал з посиланням на FT.

  • Meta завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на 30 мільярдів.
  • Серед угод Oracle: близько 13 мільярдів інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, борговий пакет на 38 мільярдів для двох дата-центрів, позика на 18 мільярдів для об'єкта в Нью-Мексико.
  • Компанія xAI Маска будує подібну структуру в рамках залучення 20 мільярдів, включаючи до 12,5 мільярдів доларів боргу. Кошти використають для купівлі графічних процесорів Nvidia та їх оренди для xAI.

Разом з цим не всі великі компанії приєдналися до цієї тенденції. Google, Microsoft та Amazon, які мали великий бізнес дата-центрів ще до буму ШІ, продовжують фінансувати будівництво за рахунок власної готівки.

Новини світових компаній

  • Jim Beam зупиняє виробництво бурбону на своєму головному заводі на весь 2026 рік для інвестування в покращення території. Інші підприємства Jim Beam у Кентуккі продовжать роботу, а центр для відвідувачів залишиться відкритим.

  • Volkswagen скорочує витрати, щоб залишатися конкурентоспроможним, особливо через тиск китайських конкурентів. Компанія планує підвищити рентабельність електромобілів і знизити фіксовані витрати.

  • TikTok продав свій американський підрозділ за 14 мільярдів доларів спільному підприємству, контрольованому американськими інвесторами. Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі володітимуть 45% нової компанії TikTok USDS Joint Venture LLC.

  • Акції Tesla досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.

  • Ford Motor відмовляється від кількох моделей електромобілів через зниження попиту та політику адміністрації Трампа, акцентуючи увагу на бензинових та гібридних моделях. Компанія Ford потребуватиме списання 19,5 мільярда доларів