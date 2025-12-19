Що відомо про скорочення витрат Volkswagen?
Volkswagen веде політику скорочення витрат уже близько року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Завдання зараз полягає в тому, щоб продовжувати послідовно знижувати наші витрати, щоб залишатися конкурентоспроможними в довгостроковій перспективі,
– сказав гендиректор Блум.
Натомість фіндиректор Антліц заявив, що німецький автовиробник повинен генерувати більше доходів з меншими ресурсами, щоб досягти успіху в майбутньому:
- підвищити рентабельність електромобілів;
- значно знизити фіксовані та заводські витрати.
- зміцнити ринкові позиції у США та інших регіонах за межами Європи.
До слова грудні 2024 року Volkswagen уклав угоду з профспілками про кардинальну реструктуризацію своїх німецьких операцій, включаючи скорочення 35 000 робочих місць до 2030 року. Це потрібно, оскільки компанія стикається з китайськими конкурентами та переходить на електромобілі повільніше, ніж очікувалося.
Антліц сказав, що накладні витрати цього року вперше за довгий час впали нижче рівня попереднього року.
Ринок авто у світі
У листопаді 2025 року китайський ринок легкових автомобілів продемонстрував подальше уповільнення продажів. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), роздрібна реалізація склала 2,225 млн машин — на 1,1% менше, ніж у жовтні, та на 8,1% менше у річному вимірі. Попри загальний спад, окремі моделі продовжують домінувати у своїх сегментах.
Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR. Деякі бренди, такі як Dodge, Infiniti та Porsche, взагалі не відображаються в рейтингах.
У жовтні 2025 року в Україні було продано 7 800 нових легкових автомобілів, що є найвищим показником за останні 13 місяців. Китайський бренд BYD став лідером продажів з 1 199 автомобілями, а електрокар Volkswagen ID.Unyx став бестселером жовтня.