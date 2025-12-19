Что известно о сокращении расходов Volkswagen?

Volkswagen ведет политику сокращения расходов уже около года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Задача сейчас заключается в том, чтобы продолжать последовательно снижать наши расходы, чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе,

– сказал гендиректор Блум.

Зато финдиректор Антлиц заявил, что немецкий автопроизводитель должен генерировать больше доходов с меньшими ресурсами, чтобы достичь успеха в будущем:

повысить рентабельность электромобилей;

значительно снизить фиксированные и заводские расходы.

укрепить рыночные позиции в США и других регионах за пределами Европы.

К слову декабре 2024 года Volkswagen заключил соглашение с профсоюзами о кардинальной реструктуризации своих немецких операций, включая сокращение 35 000 рабочих мест до 2030 года. Это нужно, поскольку компания сталкивается с китайскими конкурентами и переходит на электромобили медленнее, чем ожидалось.

Антлиц сказал, что накладные расходы в этом году впервые за долгое время упали ниже уровня предыдущего года.

Рынок авто в мире