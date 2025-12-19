Где и когда ломались самолеты?

Почти половина случаев пришлась на 16 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

В этот день в московском аэропорту Шереметьево Boeing 777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс на Кубу, прервал взлет из-за помпажа правого двигателя. Во время разбега произошел выброс пламени, сработала аварийная сигнализация об отказе агрегата. Самолет удалось остановить на полосе. Также проблемы возникли у Superjet 100 авиакомпании "Россия", летевшего из Еревана в Сочи. Экипаж заметил повышенную вибрацию второго двигателя. После посадки выяснилось, что у самолета отсутствует обтекатель в вентиляторе, повреждены акустические панели. В Челябинске еще один Superjet той же авиакомпании столкнулся с неполадками в первом двигателе. Неисправность требовала деактивации реверсивного устройства. В тот же вечер Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Худжанда в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за резкого роста вибрации в первом двигателе. 14 декабря при посадке в Барнауле у Boeing 757 авиакомпании AZUR Air, летевшего из Таиланда, отказал правый двигатель. В тот же день пилотам Superjet 100 "Азимута" после посадки в аэропорту Тбилиси пришлось выключить второй двигатель из-за неисправности реверса. 11 декабря при наборе высоты после вылета из Анталии в Сочи отказал правый двигатель у Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро". Днем ранее при выполнении рейса из Барнаула в Москву экипаж Boeing 737 "Победы" доложил о нереагировании левого двигателя на изменение режима оборотов.

Почему самолеты в России так часто ломаются?

В 2025 году на фоне санкций и отсутствия собственного производства запчастей количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло примерно в четыре раза в год.

С января по конец ноября было зафиксировано более 800 случаев неисправностей, которые приводили к отмене или экстренному прерыванию полета, тогда как за аналогичный период 2024-го таких событий было чуть более 200.

Проблемы российской авиации