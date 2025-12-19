Где и когда ломались самолеты?
Почти половина случаев пришлась на 16 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
- В этот день в московском аэропорту Шереметьево Boeing 777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс на Кубу, прервал взлет из-за помпажа правого двигателя. Во время разбега произошел выброс пламени, сработала аварийная сигнализация об отказе агрегата. Самолет удалось остановить на полосе.
- Также проблемы возникли у Superjet 100 авиакомпании "Россия", летевшего из Еревана в Сочи. Экипаж заметил повышенную вибрацию второго двигателя. После посадки выяснилось, что у самолета отсутствует обтекатель в вентиляторе, повреждены акустические панели.
- В Челябинске еще один Superjet той же авиакомпании столкнулся с неполадками в первом двигателе. Неисправность требовала деактивации реверсивного устройства.
- В тот же вечер Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Худжанда в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за резкого роста вибрации в первом двигателе.
- 14 декабря при посадке в Барнауле у Boeing 757 авиакомпании AZUR Air, летевшего из Таиланда, отказал правый двигатель.
- В тот же день пилотам Superjet 100 "Азимута" после посадки в аэропорту Тбилиси пришлось выключить второй двигатель из-за неисправности реверса.
- 11 декабря при наборе высоты после вылета из Анталии в Сочи отказал правый двигатель у Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро".
- Днем ранее при выполнении рейса из Барнаула в Москву экипаж Boeing 737 "Победы" доложил о нереагировании левого двигателя на изменение режима оборотов.
Почему самолеты в России так часто ломаются?
В 2025 году на фоне санкций и отсутствия собственного производства запчастей количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло примерно в четыре раза в год.
С января по конец ноября было зафиксировано более 800 случаев неисправностей, которые приводили к отмене или экстренному прерыванию полета, тогда как за аналогичный период 2024-го таких событий было чуть более 200.
Проблемы российской авиации
Россия вынуждена списать более 300 гражданских самолетов из-за нехватки запчастей для ремонта, вызванный санкциями против России. Самолеты SSJ-100 и МС-21 сталкиваются с проблемами из-за зависимости от иностранных комплектующих, что затрудняет их обслуживание и серийное производство.
Российская авиация сталкивается с кризисом, страна-агрессор отдает приоритет военной авиации, а не гражданской. Экономист Максим Блант отметил, что Россия может остаться без авиаперевозок.
Россия в 2026 году планирует урезать финансирование гражданской авиации. Планируется сократить расходы до 85,7 миллиардов рублей с 139,6. В 2027 году до 86,9 миллиардов рублей с 109,7. В значительной степени Россия будет сокращать поддержку авиакомпаний для обновления парков самолетов, осуществляющих перевозки внутри страны.