Какие компании брали кредиты?

Финансовые институты предоставили не менее 120 миллиардов долларов в виде долгового и акционерного капитала для дата-центров ИИ, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Смотрите также ChatGPT принес своей компании 3 миллиарда долларов: как приложение зарабатывает деньги

Meta завершила крупнейшую сделку по частному кредитованию дата-центров на 30 миллиардов.

завершила крупнейшую сделку по частному кредитованию дата-центров на 30 миллиардов. Среди сделок Oracle : около 13 миллиардов инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, долговой пакет на 38 миллиардов для двух дата-центров, заем на 18 миллиардов для объекта в Нью-Мексико.

: около 13 миллиардов инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, долговой пакет на 38 миллиардов для двух дата-центров, заем на 18 миллиардов для объекта в Нью-Мексико. Компания xAI Маска строит подобную структуру в рамках привлечения 20 миллиардов, включая до 12,5 миллиардов долларов долга. Средства используют для покупки графических процессоров Nvidia и их аренды для xAI.

Вместе с этим не все крупные компании присоединились к этой тенденции. Google, Microsoft и Amazon, которые имели большой бизнес дата-центров еще до бума ИИ, продолжают финансировать строительство за счет собственной наличности.

Новости мировых компаний