Какие рестораны закрылись в Москве и почему?
В Москве массово закрываются рестораны и бары, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Вечерняя Москва".
Так, в январе 2026 года уже прекратили работу 45 самых популярных заведений столицы. Среди них – "Люба, я перезвоню", Smoke BBQ, The toy, Mimi, Beerside.
Глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева считает, что в этом году закроется по меньшей мере 465 заведений Москвы. Пострадают как небольшие заведения, и крупные рестораны.
Прогноз по закрытиям ресторанов / телеграм-канал Baza
Ресторатор Дмитрий Левицкий добавил, что волна кризиса началась еще в 2024 году. Причиной стал спад спроса – для многих посещение ресторана стало роскошью. Кроме того, заведения столкнулись с увеличением расходов – поставщики повышают цены из-за НДС.
По словам рестораторов, многие заведения работали до конца года по инерции и надеялись в декабре за счет корпоративов и праздников сформировать традиционную подушку безопасности. Но в этом году она не спасет тех, кто работал в ноль или на грани – январь и февраль станут для них "моментом истины",
– пишут в издании.
Какова ситуация с ресторанами в России в целом?
В ноябре 2025 года количество заведений сократилось на 3,1% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Больше всего пострадали суши-бары (-7,5%) и пиццерии (-6,4%), сокращаются также кафе и классические рестораны. Рентабельность рынка упала с 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацию осложняют следующие факторы:
- рост расходов на персонал, аренду и продукты;
- региональные ограничения на продажу алкоголя;
- переход части потребителей на доставку и готовые блюда;
- дорогие кредиты – многие предприниматели вообще не рискуют запускать проекты.
Единственным формально растущим направлением,, стали чайханы – их количество увеличилось более чем в 2,3 раза.
Проблемы бизнеса в России
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.