Какие рестораны закрылись в Москве и почему?

В Москве массово закрываются рестораны и бары, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Вечерняя Москва".

Смотрите также Даже Китай уже не спасает: как экономика России деградировала в 2025 году

Так, в январе 2026 года уже прекратили работу 45 самых популярных заведений столицы. Среди них – "Люба, я перезвоню", Smoke BBQ, The toy, Mimi, Beerside.

Глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева считает, что в этом году закроется по меньшей мере 465 заведений Москвы. Пострадают как небольшие заведения, и крупные рестораны.

Прогноз по закрытиям ресторанов / телеграм-канал Baza

Ресторатор Дмитрий Левицкий добавил, что волна кризиса началась еще в 2024 году. Причиной стал спад спроса – для многих посещение ресторана стало роскошью. Кроме того, заведения столкнулись с увеличением расходов – поставщики повышают цены из-за НДС.

По словам рестораторов, многие заведения работали до конца года по инерции и надеялись в декабре за счет корпоративов и праздников сформировать традиционную подушку безопасности. Но в этом году она не спасет тех, кто работал в ноль или на грани – январь и февраль станут для них "моментом истины",

– пишут в издании.

Какова ситуация с ресторанами в России в целом?

В ноябре 2025 года количество заведений сократилось на 3,1% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Больше всего пострадали суши-бары (-7,5%) и пиццерии (-6,4%), сокращаются также кафе и классические рестораны. Рентабельность рынка упала с 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацию осложняют следующие факторы:

рост расходов на персонал, аренду и продукты;

региональные ограничения на продажу алкоголя;

переход части потребителей на доставку и готовые блюда;

дорогие кредиты – многие предприниматели вообще не рискуют запускать проекты.

Единственным формально растущим направлением,, стали чайханы – их количество увеличилось более чем в 2,3 раза.

Проблемы бизнеса в России