Чому бізнес Росії буде вимирати?
Вимирання бізнесу в Росії – це наслідок бюджетної кризи, спричиненої війною проти України, пише Центр протидії дезінформації.
Аналітики прогнозують, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до "спрощенки" закриються до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.
Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі,
– пише ЦПД.
Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:
- тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
- підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.
Серед наступних наслідків також:
- підвищення вартості державних запозичень;
- падіння доходів російських підприємств;
- високий рівень облікової ставки.
Як проблеми компаній в Росії?
Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, "Гулівер", продає частину бізнесу через перехід споживачів у режим економії.
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.