Чому бізнес Росії буде вимирати?

Вимирання бізнесу в Росії – це наслідок бюджетної кризи, спричиненої війною проти України, пише Центр протидії дезінформації.

Аналітики прогнозують, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до "спрощенки" закриються до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.

Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі,
– пише ЦПД.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

  • тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
  • підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

  • підвищення вартості державних запозичень;
  • падіння доходів російських підприємств;
  • високий рівень облікової ставки.

Як проблеми компаній в Росії?

  • Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, "Гулівер", продає частину бізнесу через перехід споживачів у режим економії.

  • У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.