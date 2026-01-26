Чому бізнес Росії буде вимирати?

Вимирання бізнесу в Росії – це наслідок бюджетної кризи, спричиненої війною проти України, пише Центр протидії дезінформації.

Аналітики прогнозують, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до "спрощенки" закриються до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.

Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі,

– пише ЦПД.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

високий рівень облікової ставки.

Як проблеми компаній в Росії?