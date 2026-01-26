Почему бизнес России будет вымирать?
Вымирание бизнеса в России – это следствие бюджетного кризиса, вызванного войной против Украины, пишет Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Санкции довели авиацию России до перевозки пассажиров в грузовых самолетах
Аналитики прогнозируют, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к "упрощенке" закроются до 30% компаний, которые работают в секторе малого и среднего бизнеса.
Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конце концов государство потеряет гораздо больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще,
– пишет ЦПД.
Как новая ставка НДС влияет на бизнес?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.
Среди следующих последствий также:
- повышение стоимости государственных заимствований;
- падение доходов российских предприятий;
- высокий уровень учетной ставки.
Как проблемы компаний в России?
Одна из крупнейших региональных продуктовых сетей России, "Гулливер", продает часть бизнеса из-за перехода потребителей в режим экономии.
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.