Почему бизнес России будет вымирать?

Вымирание бизнеса в России – это следствие бюджетного кризиса, вызванного войной против Украины, пишет Центр противодействия дезинформации.

Аналитики прогнозируют, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к "упрощенке" закроются до 30% компаний, которые работают в секторе малого и среднего бизнеса.

Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конце концов государство потеряет гораздо больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще,

– пишет ЦПД.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди следующих последствий также:

повышение стоимости государственных заимствований;

падение доходов российских предприятий;

высокий уровень учетной ставки.

Как проблемы компаний в России?