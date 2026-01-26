Почему бизнес России будет вымирать?

Вымирание бизнеса в России – это следствие бюджетного кризиса, вызванного войной против Украины, пишет Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Санкции довели авиацию России до перевозки пассажиров в грузовых самолетах

Аналитики прогнозируют, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к "упрощенке" закроются до 30% компаний, которые работают в секторе малого и среднего бизнеса.

Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конце концов государство потеряет гораздо больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще,
– пишет ЦПД.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

  • тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
  • повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди следующих последствий также:

  • повышение стоимости государственных заимствований;
  • падение доходов российских предприятий;
  • высокий уровень учетной ставки.

Как проблемы компаний в России?

  • Одна из крупнейших региональных продуктовых сетей России, "Гулливер", продает часть бизнеса из-за перехода потребителей в режим экономии.

  • В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.

  • Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.

  • Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.