Как упали доходы продуктовой сети в России?
Руководство продуктовой сети "Гулливер", имеющей сотню розничных точек в Ульяновской и Саратовской областях, направило потенциальным инвесторам предложения о покупке бизнеса, сообщает росСМИ "Коммерсант".
Смотрите также Налоговая удавка Путина: почему бизнес в России едва выживает и массово закрывается
Сеть магазинов "Гулливер" является одним из направлений бизнеса одноименной группы, которая также развивает:
- сеть дискаунтеров "Победа" (более 670 точек в 31 регионе России);
- крымскую сеть "Народная кладовая" (34 магазина).
Продажа связана с тем, что темпы роста этого бизнеса отстают от других направлений группы, а по формату магазины будут интересны топовым федеральным сетям – "Лента", "Магнит" и X5.
В целом решение о возможной продаже принято на фоне общего снижения доходов в продуктовом бизнесе из-за перехода россиян в режим экономии: средняя рентабельность первой десятки игроков по итогам 2025 года составит 1,7%.
Падение рентабельности сильнее влияет на региональные сети, поскольку они имеют меньше инструментов для снижения затрат. Такие компании сейчас интенсивнее теряют покупателей и оказываются более уязвимыми к росту себестоимости.
Какие проблемы в других отраслях бизнеса России?
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
В России рестораны массово закрываются, в частности суши-бары и пиццерии, из-за роста расходов, региональные ограничения и переход на доставку. Зато, чайханы, которые открывают мигранты, стали популярными.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.