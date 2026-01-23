Как упали доходы продуктовой сети в России?

Руководство продуктовой сети "Гулливер", имеющей сотню розничных точек в Ульяновской и Саратовской областях, направило потенциальным инвесторам предложения о покупке бизнеса, сообщает росСМИ "Коммерсант".

Сеть магазинов "Гулливер" является одним из направлений бизнеса одноименной группы, которая также развивает:

сеть дискаунтеров "Победа" (более 670 точек в 31 регионе России);

крымскую сеть "Народная кладовая" (34 магазина).

Продажа связана с тем, что темпы роста этого бизнеса отстают от других направлений группы, а по формату магазины будут интересны топовым федеральным сетям – "Лента", "Магнит" и X5.

В целом решение о возможной продаже принято на фоне общего снижения доходов в продуктовом бизнесе из-за перехода россиян в режим экономии: средняя рентабельность первой десятки игроков по итогам 2025 года составит 1,7%.

Падение рентабельности сильнее влияет на региональные сети, поскольку они имеют меньше инструментов для снижения затрат. Такие компании сейчас интенсивнее теряют покупателей и оказываются более уязвимыми к росту себестоимости.

Какие проблемы в других отраслях бизнеса России?