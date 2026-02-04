Чому занепадає алкогольний бізнес в Росії?
Зниження офіційних продажів алкоголю в Росії, яке влада намагається подати як позитивний соціальний тренд, насправді приховує серйозні структурні проблеми, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
У 2025 році реалізація алкогольної продукції скоротилася на 9,3%, водночас зменшилися кількість алкомаркетів і обсяги легального виробництва спирту. Втім, це не означає масову відмову росіян від алкоголю:
- Падіння відбувається насамперед у легальному сегменті, тоді як споживачі переходять у тінь.
- Дедалі більшого поширення набуває самогоноваріння, яке витісняє офіційний роздріб.
У Росії налічується близько 2,5 мільйони самогонних апаратів, а річний обсяг виробництва самогона може сягати 200 мільйонів літрів, значна частина яких реалізується нелегально. Це свідчить про втрату державою контролю над частиною споживчого ринку.
Ситуацію погіршило й різке підвищення акцизів: на початку 2026 року ставки зросли на 8,9 – 31%, найбільше – у виноробному секторі. На тлі падіння доходів населення та економічного спаду це стимулює подальшу тінізацію ринку. У 2026 році продажі легального алкоголю в росії скоротяться ще на 9 – 10%, що навряд чи можна вважати ознакою соціального оздоровлення,
– пишуть у розвідці.
Як можуть змінитися ціни на алкоголь в Росії?
У грудні стало відомо, що п'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію у 2026 році, пише росЗМІ "Комерсант".
- Компанія Novabev Group (горілка Beluga, "Архангельська") попередила про збільшення вартості на 10%;
- "КВК Груп" (коньяк "Коктебель", горілка Medoff) повідомила про підвищення на 15 – 17%;
- "Алкогольна сибірська група" (горілка "П'ять озер", віскі Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;
- ДК "Руст" (горілка "Російський стандарт", "Зелена марка") не уточнили, на скільки підвищать вартість продукції.
Компанії зазначили, що змушені переглядати ціни через зростання акцизу та інфляцію, а також подорожчання позикових коштів.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.
Економісти ЦМАКП оголосили про початок банківської кризи в Росії, яка має прихований характер, але вказує на високий ризик "втечі вкладників". З 2022 року обсяги готівки в обігу в Росії зросли на 40%, вказуючи на великі проблеми у банківській системі, а населення вивело 12,8 мільярда доларів з банківського сектору у 2025 році.