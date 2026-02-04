Чому занепадає алкогольний бізнес в Росії?

Зниження офіційних продажів алкоголю в Росії, яке влада намагається подати як позитивний соціальний тренд, насправді приховує серйозні структурні проблеми, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

У 2025 році реалізація алкогольної продукції скоротилася на 9,3%, водночас зменшилися кількість алкомаркетів і обсяги легального виробництва спирту. Втім, це не означає масову відмову росіян від алкоголю:

Падіння відбувається насамперед у легальному сегменті, тоді як споживачі переходять у тінь.

Дедалі більшого поширення набуває самогоноваріння, яке витісняє офіційний роздріб.

У Росії налічується близько 2,5 мільйони самогонних апаратів, а річний обсяг виробництва самогона може сягати 200 мільйонів літрів, значна частина яких реалізується нелегально. Це свідчить про втрату державою контролю над частиною споживчого ринку.

Ситуацію погіршило й різке підвищення акцизів: на початку 2026 року ставки зросли на 8,9 – 31%, найбільше – у виноробному секторі. На тлі падіння доходів населення та економічного спаду це стимулює подальшу тінізацію ринку. У 2026 році продажі легального алкоголю в росії скоротяться ще на 9 – 10%, що навряд чи можна вважати ознакою соціального оздоровлення,

– пишуть у розвідці.

Як можуть змінитися ціни на алкоголь в Росії?

У грудні стало відомо, що п'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію у 2026 році, пише росЗМІ "Комерсант".

Компанія Novabev Group (горілка Beluga, "Архангельська") попередила про збільшення вартості на 10%;

попередила про збільшення вартості на 10%; "КВК Груп" (коньяк "Коктебель", горілка Medoff) повідомила про підвищення на 15 – 17%;

повідомила про підвищення на 15 – 17%; "Алкогольна сибірська група" (горілка "П'ять озер", віскі Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;

– на 10%; ДК "Руст" (горілка "Російський стандарт", "Зелена марка") не уточнили, на скільки підвищать вартість продукції.

Компанії зазначили, що змушені переглядати ціни через зростання акцизу та інфляцію, а також подорожчання позикових коштів.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?