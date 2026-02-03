Який бізнес втратив свої активи за кордоном?

Втрати міжнародних активів фіксують системний провал амбіцій російського бізнесу, пише Служба зовнішньої розвідки.

Дивіться також Колапс близько: у Росії оголосили початок банківської кризи

Продаж "Лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, що володіє всіма його закордонними активами, став найпоказовішим. Закордонний портфель компанії, який оцінюють у 22 мільярди доларів, переходить до американського інвестфонду Carlyle Group, фактично завершуючи історію експансії російського приватного бізнесу за кордоном.

Проте цей крах не поодинокий:

"Газпром" у 2022 році втратив Gazprom Germania за 8,4 мільярдів доларів, яку Німеччина спочатку передала під зовнішнє управління, а згодом націоналізувала. Польща позбавила концерн контролю над Europol Gaz, оператором польської ділянки газопроводу "Ямал – Європа". "Роснафта" у 2022 році втратила контроль над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing із сумарною оцінкою близько 7 мільярдів доларів разом із частками в трьох німецьких НПЗ. "Новатек" був змушений розпрощатися з польськими активами Novatek Green Energy, які у 2025 році викупила компанія Barter.

Банківський сектор зазнав не менш руйнівних втрат:

Сбербанк продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану.

продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану. ВТБ після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі.

після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі. Альфа-Банк залишився без Amsterdam Trade Bank у Нідерландах і без українського Sense Bank, націоналізованого у 2023 році.

Державні корпорації та промислові групи також змушені були згортати присутність: РЖД продала 75% у GEFCO, "Росатом" втратив фінський проєкт Hanhikivi-1 тощо.

Як занепадають різні галузі бізнесу й промисловість в Росії?