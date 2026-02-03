Какой бизнес потерял свои активы за рубежом?
Потери международных активов фиксируют системный провал амбиций российского бизнеса, пишет Служба внешней разведки.
Продажа "Лукойлом" компании LUKOIL International GmbH, владеющей всеми его зарубежными активами, стала самой показательной. Зарубежный портфель компании, который оценивается в 22 миллиарда долларов, переходит к американскому инвестфонду Carlyle Group, фактически завершая историю экспансии российского частного бизнеса за рубежом.
Однако этот крах не единичный:
- "Газпром" в 2022 году потерял Gazprom Germania за 8,4 миллиардов долларов, которую Германия сначала передала под внешнее управление, а затем национализировала. Польша лишила концерн контроля над Europol Gaz, оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа".
- "Роснефть" в 2022 году потеряла контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing с суммарной оценкой около 7 миллиардов долларов вместе с долями в трех немецких НПЗ.
- "Новатэк" был вынужден распрощаться с польскими активами Novatek Green Energy, которые в 2025 году выкупила компания Barter.
Банковский сектор понес не менее разрушительные потери:
- Сбербанк продал или ликвидировал все европейские активы – от Швейцарии до Австрии, потерял банк в Украине и вышел из Казахстана.
- ВТБ после блокирующих санкций США потерял контроль над подразделениями в Великобритании, Германии и на Кипре.
- Альфа-Банк остался без Amsterdam Trade Bank в Нидерландах и без украинского Sense Bank, национализированного в 2023 году.
Государственные корпорации и промышленные группы также вынуждены были сворачивать присутствие: РЖД продала 75% в GEFCO, "Росатом" потерял финский проект Hanhikivi-1 и тому подобное.
Как приходят в упадок различные отрасли бизнеса и промышленность в России?
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, претерпели значительное снижение производства.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.