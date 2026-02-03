Почему экономисты говорят о кризисе?

Начало кризиса объявили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Ранее спрогнозированный нашей системой раннего предупреждения ... банковский кризис теперь зафиксирован в соответствии с формальными критериями, а чуть раньше ... уже был зафиксирован кризис проблемных долгов,

– отчитываются аналитики ЦМАКП.

По их оценкам, опережающий индикатор сигнализирует о высоком риске "бегства вкладчиков".

Сейчас, как отмечает ЦМАКП, банковский кризис не проявляет себя так явно, поскольку пока имеет скрытый характер. Но с усилением проблемных процессов он сразу выйдет на поверхность.

В центре объяснили, что имеют в виду под банковским кризисом. Он фиксируется, когда хотя бы одно из таких условий воплотится в жизнь:

клиенты начинают массово снимать свои сбережения со счетов и депозитов;

доля проблемных активов в банках составляет более 10%;

проводится вынужденная реорганизация или капитализация банков (более 10%), чтобы предотвратить последствия кризисных явлений;

осуществляется масштабная докапитализация банковской системы – на сумму, превышающую 2% ВВП.

Оба кризиса умеренные по масштабам: проблемными являются чуть более 10% совокупных активов и кредитного портфеля банков,

– отмечают в ЦМАКП.

Однако отдельные направления могут быть поражены значительно глубже. Например, особенно пострадали кредиты малому и среднему бизнесу, где проблемными оставляют 19% займов.

Заметьте! По информации Центрального банка России, по состоянию на конец октября 2025 года доля проблемных корпоративных кредитов достигала 11,2% и составляла 10,4 триллиона рублей, – розничных – 6,1% на 2,3 триллиона рублей.

Почему россияне не доверяют банкам?

Даже Центробанк России уже не может скрыть системный кризис. В 2025 году население вывело 12,8 миллиарда долларов из банковского сектора, пишет Служба внешней разведки Украины.

Следствием стало расширение структурного дефицита ликвидности банковской системы до 14,7 млрд долл. США – показателя, что напрямую отражает потерю доверия вкладчиков к финансовым учреждениям,

– отмечают в разведке.

Спрос на наличные деньги в России растет по нескольким причинам:

уменьшилась доходность депозитов;

россиян стремятся обеспечить возможность стабильных расчетов вне банков;

жители страны активно используют наличные, чтобы обойти финансовый мониторинг.

Стоит знать! С 2022 года объемы наличных, оказавшихся в обращении, выросли в России на 40%. Особенно большой прирост наблюдался с июля по сентябрь 2025 года. По словам СВРУ, это указывает на большие проблемы в банковской системе страны.

Какие проблемы в экономике России?