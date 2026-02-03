Почему экономисты говорят о кризисе?
Начало кризиса объявили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Ранее спрогнозированный нашей системой раннего предупреждения ... банковский кризис теперь зафиксирован в соответствии с формальными критериями, а чуть раньше ... уже был зафиксирован кризис проблемных долгов,
– отчитываются аналитики ЦМАКП.
По их оценкам, опережающий индикатор сигнализирует о высоком риске "бегства вкладчиков".
Сейчас, как отмечает ЦМАКП, банковский кризис не проявляет себя так явно, поскольку пока имеет скрытый характер. Но с усилением проблемных процессов он сразу выйдет на поверхность.
В центре объяснили, что имеют в виду под банковским кризисом. Он фиксируется, когда хотя бы одно из таких условий воплотится в жизнь:
- клиенты начинают массово снимать свои сбережения со счетов и депозитов;
- доля проблемных активов в банках составляет более 10%;
- проводится вынужденная реорганизация или капитализация банков (более 10%), чтобы предотвратить последствия кризисных явлений;
- осуществляется масштабная докапитализация банковской системы – на сумму, превышающую 2% ВВП.
Оба кризиса умеренные по масштабам: проблемными являются чуть более 10% совокупных активов и кредитного портфеля банков,
– отмечают в ЦМАКП.
Однако отдельные направления могут быть поражены значительно глубже. Например, особенно пострадали кредиты малому и среднему бизнесу, где проблемными оставляют 19% займов.
Заметьте! По информации Центрального банка России, по состоянию на конец октября 2025 года доля проблемных корпоративных кредитов достигала 11,2% и составляла 10,4 триллиона рублей, – розничных – 6,1% на 2,3 триллиона рублей.
Почему россияне не доверяют банкам?
Даже Центробанк России уже не может скрыть системный кризис. В 2025 году население вывело 12,8 миллиарда долларов из банковского сектора, пишет Служба внешней разведки Украины.
Следствием стало расширение структурного дефицита ликвидности банковской системы до 14,7 млрд долл. США – показателя, что напрямую отражает потерю доверия вкладчиков к финансовым учреждениям,
– отмечают в разведке.
Спрос на наличные деньги в России растет по нескольким причинам:
- уменьшилась доходность депозитов;
- россиян стремятся обеспечить возможность стабильных расчетов вне банков;
- жители страны активно используют наличные, чтобы обойти финансовый мониторинг.
Стоит знать! С 2022 года объемы наличных, оказавшихся в обращении, выросли в России на 40%. Особенно большой прирост наблюдался с июля по сентябрь 2025 года. По словам СВРУ, это указывает на большие проблемы в банковской системе страны.
Какие проблемы в экономике России?
Из-за обострения финансовых проблем экономика России продолжает терять устойчивость. В прошлом году ситуация в сфере торговли стала худшей за последние десять лет.
В 2025 году резко сократилась деловая активность, в частности количество вновь созданных компаний. За год в России зарегистрировали лишь 173 тысячи юридических лиц, что на 20% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за последние 14 лет.
Параллельно выросло и количество ликвидаций бизнеса. Из-за финансовых трудностей компании закрывались на 15% чаще, чем в 2024-м, а в целом число закрытий превысило количество открытий на 26%.