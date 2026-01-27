Почему россияне выводят деньги из банков?
В итоге объем наличных денег в обращении России резко вырос и на 1 января 2026 года достиг 253 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Следствием стало расширение структурного дефицита ликвидности банковской системы до 14,7 млрд долл. США – показателя, что напрямую отражает потерю доверия вкладчиков к финансовым учреждениям,
– отмечают в разведке.
С начала 2022 года масса наличных денег в России увеличилась на 40%. Особенно сильный рост наблюдался в период с июля по сентябрь 2025 года. Это указывает на большие проблемы в банковской системе страны.
- Дело в том, что в странах с развитой системой безналичных платежей доля наличных обычно не более 10 – 15%.
- Только государства со слабой платежной структурой или хроническим недоверием граждан к банкам имеют 30 – 50% наличных средств в обращении.
По данным разведки, спрос на наличные подпитывают несколько причин:
- уменьшение доходности от депозитов;
- желание россиян обеспечить возможность стабильных расчетов вне банков;
- активное использование наличных, чтобы обойти финансовый мониторинг.
В совокупности это формирует прямой ответ населения на увеличивающиеся риски хранения средств в банках,
– отмечают в СВРУ.
Обратите внимание! Центробанк России прогнозирует, что в 2026 году отток средств из банков продолжит расти и может достичь 32 – 45 миллиардов долларов США. То есть банковская система теряет способность самостоятельно накапливать ресурсы и все больше зависит от поддержки регулятора.
Как власть контролирует переводы россиян?
В то же время Россия усиливает контроль над денежными переводами и цифровыми платежами жителей. Мониторинговые органы смогут получать эту информацию не только от платежных систем, как было раньше, но и от банков, пишет Центр противодействия дезинформации.
Центральный банк России назвал такой шаг "техническим совершенствованием", хотя фактически он позволит тотально следить за средствами россиян:
- Банкам разрешили блокировать операции на срок до 2 суток;
- Центробанк обязали передавать налоговой информацию обо всех операциях с электронными средствами.
- А с марта 2026 года данные еще и начнут сверять с базами киберпреступников.
В таких условиях финансовый контроль становится не технической мерой, а механизмом постоянного надзора, проверок и давления со стороны власти,
– отмечают в ЦПД.
Какие проблемы у россиян с банками?
Крупные европейские банки постепенно прекращают принимать платежи из России и вводят собственные дополнительные ограничения для клиентов, связанных со страной-агрессором. Финучреждения усиливают проверки и комплаенс-процедуры на фоне нового решения Евросоюза.
Еврокомиссия внесла Россию в перечень государств с повышенным уровнем риска из-за системных недостатков в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. С 29 января 2026 года эти правила станут обязательными для всех стран ЕС.
Последствия уже испытывают как клиенты с российским паспортом, так и владельцы капитала российского происхождения. Ограничения применяют даже в случаях, когда такие лица много лет проживают за пределами России и имеют документы, подтверждающие это.