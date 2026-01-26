Почему наказали Банк Шотландии?

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI), которое входит в структуру Министерства финансов Великобритании, наложило штраф в размере 160 тысяч фунтов стерлингов (более 218 тысяч долларов), передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Банк Шотландии, который является дочерней структурой финансовой группы Lloyds Banking Group, наказали за нарушение финансовых санкций против России.

Выяснилось, что банк не выполнил нормы по операциям с замороженными активами и запрет на предоставление средств подсанкционным лицам:

В период с 8 по 24 февраля 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму 77 383 фунта , которые были связаны со счетом подсанкционного лица;

, которые были связаны со счетом подсанкционного лица; Четыре платежа зачислили на этот счет, а еще двадцать – списали с него.

В дополнение установили, что четыре транзакции по зачислению денег на подсанкционный счет были сделаны с другого счета Bank of Scotland. Это тоже квалифицировали как нарушение запрета на обслуживание лиц под санкциями.

Штраф наложили после того, как OFSI установило, что банк, с высокой вероятностью, нарушил финансовые санкции,

– отметили в управлении.

Вместе с тем штраф мог бы быть больше. Ведь Lloyds Banking Group самостоятельно сообщила OFSI о нарушении санкций ее "дочкой".

Заметьте! Благодаря добровольному сообщению о нарушении Bank of Scotland получил 50% скидку на штраф. В противном случае с него могли бы взыскать 320 тысяч фунтов.

Какие санкции вводит Великобритания?

В середине декабря 2025 года Великобритания ввела новые санкции против России, чтобы ограничить ее энергетические доходы. В список ограничений попали еще 24 физических лиц и компаний, связанных с Москвой, отметили в британском правительстве.

В частности, санкции коснулись нефтяных компаний:

"Татнефть";

"Русснефть";

"Руснефтегаз";

и "ННК-Ойл".

Кроме того, ограничения применили к предприятиям из других сфер экономики и иностранных компаний:

"Текстиль-сервис";

"Фабрика ваты";

Ферганский химический завод;

эмиратская компания Saphira Energy;

компании Gelion Business Trade и Chemistry International и тому подобное.

Также Лондон распространил санкции на еще пять физических лиц.

Обратите внимание! Всем подсанкционным лицам запретили въезд на территорию Великобритании. Активы подсанкционных компаний и физических лиц в британских банках заблокировали.

Что еще планирует Великобритания?