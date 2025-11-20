Какие санкции ввели страны?
Под санкции, в частности, попала российская вебкомпания Media Land, которую обвиняют в поддержке операций, связанных с программами-вымогателями, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Трамп хочет санкций против друзей России
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что в санкционные списки также включили трех представителей руководства этой компании и трех ее дочерних структур.
Так называемые провайдеры "пуленепробиваемого хостинга" (bulletproof hosting), вроде Media Land, предоставляют киберпреступникам критически важные услуги, которые позволяют им атаковать бизнес в США и странах-партнерах,
– отметил заместитель министра финансов США Джон Херли.
В Великобритании Media Land назвали одним из самых заметных операторов сервисов, которые обеспечивают возможности для кибератак с применением программ-вымогателей и фишинга.
Эти санкции разоблачают незаконные российские сети, которые обеспечивают кибератаки по всему миру,
– отметили в Лондоне.
Великобритания ввела аналогичные санкции, что и США, а еще добавила в список компанию Aeza Group LLC и наложила 6 новых ограничений в рамках киберсанкций. Британские ограничения предусматривают:
- замораживание активов компаний;
- запрет занимать руководящие должности;
- визовые ограничения для всех фигурантов санкций;
- запрет предоставлять техническую поддержку или хостинг – для Aeza Group.
Отдельно Великобритания ввела санкции против человека, которого называет организатором Media Land – Александра Волосовика.
Австралия заявила, что согласовывает свои действия с партнерами и вводит аналогичные меры против российских вебкомпаний, подчеркнув, что необходимо остановить сети программ-вымогателей, которые атаковали больницы, школы и бизнес по всему миру.
Какие санкции ввели в ЕС?
Евросоюз тем временем в конце октября в 19-м пакете санкций против России впервые ввел ограничения против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений.
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас отметила, что санкционный пакет направлен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.
Эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала заметил, что эти санкции не дадут мгновенного эффекта, но сделают избежание санкций сложнее и дороже для россиян.
Россиянам нужно искать новые пути для того, чтобы обеспечить закупки, а это значительно расширяет цепочку операций. То есть нужно ехать в Турцию, на Ближний Восток, покупать там одно и переводить в другое. Это усложняет операцию, делает ее дороже на 10 – 20% и значительно расширяет ее по времени реализации,
– пояснил эксперт.
Какие еще санкции ввели против России?
Евросоюз в 19-м пакете санкций против России ввел ограничения против 8 финансовых учреждений и компаний из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга. Их обвинили в том, что они помогали обходить европейские ограничения, и поэтому все операции с ними теперь запрещены. Аналогичные ограничения были введены и в отношении пяти российских банков.
Кроме того, транзакции заблокировали для четырех банков из Беларуси и Казахстана из-за их интеграции с российскими платежными и уведомительными системами. ЕС также ввел запрет на любое сотрудничество с российской платежной системой "Мир" и платформой быстрых платежей.
Недавно США объявили новые санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения попали их активы и доли на территории США, а также 31 дочерняя структура, связана с этими компаниями.