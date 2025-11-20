Какие санкции ввели страны?

Под санкции, в частности, попала российская вебкомпания Media Land, которую обвиняют в поддержке операций, связанных с программами-вымогателями, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что в санкционные списки также включили трех представителей руководства этой компании и трех ее дочерних структур.

Так называемые провайдеры "пуленепробиваемого хостинга" (bulletproof hosting), вроде Media Land, предоставляют киберпреступникам критически важные услуги, которые позволяют им атаковать бизнес в США и странах-партнерах,

– отметил заместитель министра финансов США Джон Херли.

В Великобритании Media Land назвали одним из самых заметных операторов сервисов, которые обеспечивают возможности для кибератак с применением программ-вымогателей и фишинга.

Эти санкции разоблачают незаконные российские сети, которые обеспечивают кибератаки по всему миру,

– отметили в Лондоне.

Великобритания ввела аналогичные санкции, что и США, а еще добавила в список компанию Aeza Group LLC и наложила 6 новых ограничений в рамках киберсанкций. Британские ограничения предусматривают:

замораживание активов компаний;

запрет занимать руководящие должности;

визовые ограничения для всех фигурантов санкций;

запрет предоставлять техническую поддержку или хостинг – для Aeza Group.

Отдельно Великобритания ввела санкции против человека, которого называет организатором Media Land – Александра Волосовика.

Австралия заявила, что согласовывает свои действия с партнерами и вводит аналогичные меры против российских вебкомпаний, подчеркнув, что необходимо остановить сети программ-вымогателей, которые атаковали больницы, школы и бизнес по всему миру.

Какие санкции ввели в ЕС?

Евросоюз тем временем в конце октября в 19-м пакете санкций против России впервые ввел ограничения против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас отметила, что санкционный пакет направлен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала заметил, что эти санкции не дадут мгновенного эффекта, но сделают избежание санкций сложнее и дороже для россиян.

Россиянам нужно искать новые пути для того, чтобы обеспечить закупки, а это значительно расширяет цепочку операций. То есть нужно ехать в Турцию, на Ближний Восток, покупать там одно и переводить в другое. Это усложняет операцию, делает ее дороже на 10 – 20% и значительно расширяет ее по времени реализации,

– пояснил эксперт.

Какие еще санкции ввели против России?