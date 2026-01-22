Какие проблемы ожидают россиян в отношении переводов средств?

Крупные европейские банки отказываются принимать платежи из России и вводят собственные ограничения для клиентов, связанных со страной-агрессором, о чем сообщили в российском СМИ "Moscow Times".

Читайте также Безумный обвал продаж: в России массово закрываются салоны китайских авто

Отмечается, что усиление комплаенса связано с решением Еврокомиссии включить Россию в перечень стран с высоким уровнем риска из-за "стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма". О решении было объявлено 3 декабря 2025 года

А с 29 января 2026 года оно станет обязательным для всех стран ЕС.

Финансовый консультант Наталья Смирнова отмечает, что ее клиенты уже сейчас сталкиваются с резким усилением банковского комплаенса в Европе. Проблемы возникают как у клиентов с паспортом России, так и у владельцев капитала с российским происхождением. И даже если они много лет живут за пределами России и имеют документы, подтверждающие это.

Она рассказала, что в одном из случаев французский банк закрыл счет клиенту с французским видом на жительство после перевода более 10 тысяч евро с брокерского счета в Казахстане. Во время проверки выяснилось, что средства связаны с ИП в России, которое предоставляет ИТ-услуги компании в Казахстане. Банк уведомил клиента о закрытии счета и вернул деньги отправителю.

Важно! Предоставление ИТ-услуг российскому бизнесу запрещено для европейских резидентов.

Подобные случаи происходят в банках Финляндии, Швейцарии, Андорре. По словам консультанта, аналогичную позицию занимают страны Северной Европы, Чехия и в ряде случаев Кипр. Также такие ситуации случаи фиксируются во Франции, Великобритании, Португалии Португалии, Германии и тому подобное.

По оценке експертки, россияне в странах ЕС все чаще будут сталкиваться:

с новыми проверками;

отказами в открытии;

закрытием счетов.

По ее словам, усиленный комплаенс фактически начал применяться еще до вступления решения в силу.

Интересно! А наличие второго паспорта не всегда помогает, потому что место рождения остается видимым для банков и позволяет установить связь с Россией.

Что еще следует знать о ситуации с банками в Европе?