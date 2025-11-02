Почему россиянам закрывают счета?

В банке ссылаются на 19-й пакет санкций ЕС против России из-за войны в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее в Revolut могли открывать счета граждане России, которые:

имели европейский вид на жительство; или долгосрочную национальную визу категории D.

В ночь на субботу пользователи, которые открывали счета по визе категории D, получили два письма,

– говорится в материале.

В первом банк просил загрузить копию действующего временного или постоянного вида на жительство в государстве-члене ЕС, стране Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии, или подтверждение наличия европейского паспорта. Во втором письме отмечалось, что договор с клиентом будет расторгнут в конце года.

Начиная с 31 декабря 2025 года, пользователям будет запрещено:

пополнять счет; рассчитываться карточкой; снимать наличные в банкоматах; осуществлять переводы на другие счета Revolut.

Клиенты банка, которые столкнулись с блокировкой, рассказали, что не могут получить ответы от службы поддержки. Об этом пишет российское издание "Медиазона".

По информации издания, известно как минимум о двух случаях, когда пользователям Revolut из Латвии заблокировали счета, открытые по визе D. И это даже несмотря на то, что они ждали одобрения ВНЖ и сообщили об этом банк.

Еще одна клиентка имела действующий вид на жительство и ранее уже присылала ее копию банку, но не успела повторно загрузить документ по новому требованию. Она также столкнулась с блокировкой счета.

Обратите внимание! В Revolut же сообщили, что финансовое учреждение обязано придерживаться санкционного законодательства и нормативных актов ООН, Европейского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, а также всех других действующих законов и регламентов в юрисдикциях, где работает Revolut.

