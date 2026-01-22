Сколько салонов закрылись?

Количество автосалонов китайских брендов в России в 2025 году упало на 7%, пишет росСМИ "Коммерсант".

Всего за год закрылось 643 шоурума китайских легковых авто, что на 40% больше показателя 2024 года (тогда закрылось около 460, 2023-го – 187). Открылось 459 салонов – втрое меньше, чем в 2024-м.

По данным "Автостата", в 2025 году падение объема российского авторынка достигло почти 16% – было продано 1,33 миллиона машин. Из них 769,6 тысяч – автомобилей из Китая.

В чем причина обвала?

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сокращение числа китайских автосалонов в России связали с "слишком быстрым" ростом прошлых лет, когда китайские бренды после ухода мировых марок начали активно заходить на российский рынок.

Также в прошлом году часть брендов пересмотрела стратегию, а часть дилеров – свое участие в проектах. Кроме этого, на тенденцию повлияли рост расходов бизнеса на кредиты, аренду, логистику, зарплаты, а также "сниженная покупательская активность".

