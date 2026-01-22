Скільки салонів закрилися?

Кількість автосалонів китайських брендів у Росії в 2025 році впала на 7%, пише росЗМІ "Комерсант".

Всього за рік закрилося 643 шоуруми китайських легкових авто, що на 40% більше за показник 2024 року (тоді закрилося близько 460, 2023-го – 187). Відкрилося 459 салонів – утричі менше, ніж 2024-го.

За даними "Автостату", 2025 року падіння обсягу російського авторинку досягло майже 16% – було продано 1,33 мільйона машин. З них 769,6 тисячі – автомобілі з Китаю.

У чому причина обвалу?

В асоціації "Російські автомобільні дилери" скорочення числа китайських автосалонів у Росії пов'язали з "надто швидким" зростанням минулих років, коли китайські бренди після відходу світових марок почали активно заходити на російський ринок.

Також минулого року частина брендів переглянула стратегію, а частина дилерів – свою участь у проєктах. Окрім цього, на тенденцію вплинули зростання видатків бізнесу на кредити, оренду, логістику, зарплати, а також "знижена купівельна активність".

