Які проблеми очікують росіян щодо переказів коштів?

Великі європейські банки відмовляються приймати платежі з Росії та запроваджують власні обмеження для клієнтів, пов’язаних із країною-агресоркою, про що повідомили у російському ЗМІ "Moscow Times".

Читайте також Шалений обвал продажів: у Росії масово закриваються салони китайських авто

Наголошується, що посилення комплаєнсу пов’язане з рішенням Єврокомісії включити Росію до переліку країн із високим рівнем ризику через "стратегічні недоліки в системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму". Про рішення було оголошено 3 грудня 2025 року.ʼ

А з 29 січня 2026 року воно стане обов’язковим для всіх країн ЄС.

Фінансова консультантка Наталія Смирнова зазначає, що її клієнти вже зараз стикаються з різким посиленням банківського комплаєнсу в Європі. Проблеми виникають як у клієнтів із паспортом Росії, так і у власників капіталу з російським походженням. І навіть якщо вони багато років живуть за межами Росії та мають документи, що це підтверджують.

Вона розповіла, що в одному з випадків французький банк закрив рахунок клієнту з французькою посвідкою на проживання після переказу понад 10 тисяч євро з брокерського рахунку в Казахстані. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти пов’язані з ІП у Росії, яке надає ІТ-послуги компанії в Казахстані. Банк повідомив клієнта про закриття рахунку та повернув гроші відправнику.

Важливо! Надання ІТ-послуг російському бізнесу заборонене для європейських резидентів.

Подібні випадки відбуваються у банках Фінляндії, Швейцарії, Андоррі. За словами консультантки, аналогічну позицію займають країни Північної Європи, Чехія та в низці випадків Кіпр. Також такі ситуації випадки фіксуються у Франції, Великій Британії, Португалії, Німеччини тощо.

За оцінкою експертки, росіяни в країнах ЄС дедалі частіше стикатимуться:

з новими перевірками;

відмовами у відкритті;

закриттям рахунків.

За її словами, посилений комплаєнс фактично почав застосовуватися ще до набуття рішенням чинності.

Цікаво! А наявність другого паспорта не завжди допомагає, бо місце народження залишається видимим для банків і дає змогу встановити зв’язок із Росією.

Що ще слід знати про ситуацію з банками у Європі?