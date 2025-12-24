Як банки посилюють контроль?
Детальну перевірку банки проводять як щодо юридичних, так і фізичних осіб, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Банки ретельно перевіряють:
- походження коштів на рахунках клієнтів;
- економічну доцільність проведених транзакцій.
Особливу увагу звертають на міжнародні перекази і валютні операції.
Клієнтів зобов’язують надавати додаткові документи, які підтверджують право на довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або бізнес у країні.
Тим, хто перевірку не пройшов, операції припиняють, а їхні рахунки блокують чи закривають взагалі.
Формальна мета – запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно ширший,
– говорять у розвідці.
Насправді ж фінансові установи намагаються скоригувати свою діяльність відповідно до законів та міжнародних стандартів.
Головна причина таких дій – побоювання фінустанов потрапити під санкції США та Євросоюзу. Також вони всіляко прагнуть зменшити репутаційні ризики.
У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, що офіційно не приєдналися до санкцій, будь-який зв’язок із російським капіталом дедалі частіше розглядається як неприйнятний ризик,
– наголошує СЗРУ.
Варто знати! Банки посилюють контроль над операціями та рахунками на тлі рішення Єврокомісії від 3 грудня, яким ЄС включив Росію до переліку країн високого ризику, що мають "стратегічні недоліки" щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Які ще банки відмовляють росіянам?
Нещодавно також стало відомо, що онлайн-банк Revolut, зареєстрований у Литві, почав відмовляти росіянам та повідомляти їм про закриття рахунків. Обмеження торкнулися тих громадян Росії, які не мають європейського громадянства чи посвідки на проживання в ЄС, пише Радіо Свобода.
Росіяни отримали листи від банку з вимогою надати підтвердження громадянства ЄС чи права на проживання. Тим, хто не виконає цю вимогу, з 31 грудня 2025 року заборонять:
- поповнювати рахунок;
- розраховуватись карткою;
- знімати готівку в банкоматах;
- здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.
Зауважте! Окрім того, британська платіжна система Wise розпочала блокувати картки росіян та білорусів, які не підтвердили наявність громадянства чи права на проживання у країнах Європейської економічної зони або Швейцарії.
Які санкції запровадив ЄС?
Європейський Союз у межах останнього пакета санкцій проти Росії уперше запровадив обмеження для росіян на доступ до криптобірж і криптовалютних сервісів, що працюють у юрисдикції ЄС.
До 19-го санкційного пакета також увійшли вісім банків і нафтотрейдерів із Таджикистану, Киргизстану, Об’єднаних Арабських Еміратів та Гонконгу, яких у Брюсселі вважають причетними до обходу санкцій. З цими структурами європейським компаніям заборонено проводити будь-які фінансові операції.
Крім того, під санкції потрапили 5 російських банків, а також чотири банки з Білорусі та Казахстану через їхню співпрацю з російськими системами фінансових повідомлень і платежів.
За словами експерта Андрія Шевчишина, нові санкції суттєво ускладнять схеми обходу обмежень. Водночас він зазначає, що ці заходи поширюються лише на офіційно зареєстровані та ліцензовані криптобіржі в Євросоюзі, тож не зачіпають інші платформи поза європейською юрисдикцією.