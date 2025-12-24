Як банки посилюють контроль?

Детальну перевірку банки проводять як щодо юридичних, так і фізичних осіб, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Банки ретельно перевіряють:

походження коштів на рахунках клієнтів;

економічну доцільність проведених транзакцій.

Особливу увагу звертають на міжнародні перекази і валютні операції.

Клієнтів зобов’язують надавати додаткові документи, які підтверджують право на довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або бізнес у країні.

Тим, хто перевірку не пройшов, операції припиняють, а їхні рахунки блокують чи закривають взагалі.

Формальна мета – запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно ширший,

– говорять у розвідці.

Насправді ж фінансові установи намагаються скоригувати свою діяльність відповідно до законів та міжнародних стандартів.

Головна причина таких дій – побоювання фінустанов потрапити під санкції США та Євросоюзу. Також вони всіляко прагнуть зменшити репутаційні ризики.

У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, що офіційно не приєдналися до санкцій, будь-який зв’язок із російським капіталом дедалі частіше розглядається як неприйнятний ризик,

– наголошує СЗРУ.

Варто знати! Банки посилюють контроль над операціями та рахунками на тлі рішення Єврокомісії від 3 грудня, яким ЄС включив Росію до переліку країн високого ризику, що мають "стратегічні недоліки" щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Які ще банки відмовляють росіянам?

Нещодавно також стало відомо, що онлайн-банк Revolut, зареєстрований у Литві, почав відмовляти росіянам та повідомляти їм про закриття рахунків. Обмеження торкнулися тих громадян Росії, які не мають європейського громадянства чи посвідки на проживання в ЄС, пише Радіо Свобода.

Росіяни отримали листи від банку з вимогою надати підтвердження громадянства ЄС чи права на проживання. Тим, хто не виконає цю вимогу, з 31 грудня 2025 року заборонять:

поповнювати рахунок;

розраховуватись карткою;

знімати готівку в банкоматах;

здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.

Зауважте! Окрім того, британська платіжна система Wise розпочала блокувати картки росіян та білорусів, які не підтвердили наявність громадянства чи права на проживання у країнах Європейської економічної зони або Швейцарії.

Які санкції запровадив ЄС?