Как банки ужесточают контроль?

Детальную проверку банки проводят как в отношении юридических, так и физических лиц, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Банки тщательно проверяют:

происхождение средств на счетах клиентов;

экономическую целесообразность проведенных транзакций.

Особое внимание обращают на международные переводы и валютные операции.

Клиентов обязывают предоставлять дополнительные документы, которые подтверждают право на долгосрочное проживание, официальное трудоустройство или бизнес в стране.

Тем, кто проверку не прошел, операции приостанавливают, а их счета блокируют или закрывают вообще.

Формальная цель – предотвратить отмывание средств, мошенничеству и нарушению нормативных требований, но фактический эффект значительно шире,

– говорят в разведке.

На самом деле финансовые учреждения пытаются скорректировать свою деятельность в соответствии с законами и международными стандартами.

Главная причина таких действий – опасения финучреждений попасть под санкции США и Евросоюза. Также они всячески стремятся уменьшить репутационные риски.

В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, который выходит далеко за пределы формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любая связь с российским капиталом все чаще рассматривается как неприемлемый риск,

– отмечает СВРУ.

Стоит знать! Банки усиливают контроль над операциями и счетами на фоне решения Еврокомиссии от 3 декабря, которым ЕС включил Россию в перечень стран высокого риска, имеющих "стратегические недостатки" по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Какие еще банки отказывают россиянам?

Недавно также стало известно, что онлайн-банк Revolut, зарегистрирован в Литве, начал отказывать россиянам и сообщать им о закрытии счетов. Ограничения коснулись тех граждан России, которые не имеют европейского гражданства или вида на жительство в ЕС, пишет Радио Свобода.

Россияне получили письма от банка с требованием предоставить подтверждение гражданства ЕС или права на проживание. Тем, кто не выполнит это требование, с 31 декабря 2025 года запретят:

пополнять счет;

рассчитываться карточкой;

снимать наличные в банкоматах;

осуществлять переводы на другие счета Revolut.

Обратите внимание! Кроме того, британская платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов, которые не подтвердили наличие гражданства или права на проживание в странах Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Какие санкции ввел ЕС?