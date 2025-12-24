Как банки ужесточают контроль?
Детальную проверку банки проводят как в отношении юридических, так и физических лиц, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Смотрите также "Это многосторонняя история": Зеленский раскрыл, снимут ли санкции с России после мирного соглашения
Банки тщательно проверяют:
- происхождение средств на счетах клиентов;
- экономическую целесообразность проведенных транзакций.
Особое внимание обращают на международные переводы и валютные операции.
Клиентов обязывают предоставлять дополнительные документы, которые подтверждают право на долгосрочное проживание, официальное трудоустройство или бизнес в стране.
Тем, кто проверку не прошел, операции приостанавливают, а их счета блокируют или закрывают вообще.
Формальная цель – предотвратить отмывание средств, мошенничеству и нарушению нормативных требований, но фактический эффект значительно шире,
– говорят в разведке.
На самом деле финансовые учреждения пытаются скорректировать свою деятельность в соответствии с законами и международными стандартами.
Главная причина таких действий – опасения финучреждений попасть под санкции США и Евросоюза. Также они всячески стремятся уменьшить репутационные риски.
В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, который выходит далеко за пределы формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любая связь с российским капиталом все чаще рассматривается как неприемлемый риск,
– отмечает СВРУ.
Стоит знать! Банки усиливают контроль над операциями и счетами на фоне решения Еврокомиссии от 3 декабря, которым ЕС включил Россию в перечень стран высокого риска, имеющих "стратегические недостатки" по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Какие еще банки отказывают россиянам?
Недавно также стало известно, что онлайн-банк Revolut, зарегистрирован в Литве, начал отказывать россиянам и сообщать им о закрытии счетов. Ограничения коснулись тех граждан России, которые не имеют европейского гражданства или вида на жительство в ЕС, пишет Радио Свобода.
Россияне получили письма от банка с требованием предоставить подтверждение гражданства ЕС или права на проживание. Тем, кто не выполнит это требование, с 31 декабря 2025 года запретят:
- пополнять счет;
- рассчитываться карточкой;
- снимать наличные в банкоматах;
- осуществлять переводы на другие счета Revolut.
Обратите внимание! Кроме того, британская платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов, которые не подтвердили наличие гражданства или права на проживание в странах Европейской экономической зоны или Швейцарии.
Какие санкции ввел ЕС?
Европейский Союз в рамках последнего пакета санкций против России впервые ввел ограничения для россиян на доступ к криптобиржам и криптовалютным сервисам, работающих в юрисдикции ЕС.
В 19-й санкционный пакет также вошли восемь банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга, которых в Брюсселе считают причастными к обходу санкций. С этими структурами европейским компаниям запрещено проводить любые финансовые операции.
Кроме того, под санкции попали 5 российских банков, а также четыре банка из Беларуси и Казахстана из-за их сотрудничества с российскими системами финансовых сообщений и платежей.
По словам эксперта Андрея Шевчишина, новые санкции существенно усложнят схемы обхода ограничений. В то же время он отмечает, что эти меры распространяются только на официально зарегистрированные и лицензированные криптобиржи в Евросоюзе, поэтому не затрагивают другие платформы вне европейской юрисдикции.