С кого сняли санкции США?

Речь идет об иностранных фирмах, которые продавали России подсанкционное оборудование, необходимое для военно-промышленного комплекса, передает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США удалило из санкционного списка такие компании:

кипрскую Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко;

финскую Hi-Tech Koneisto и ее руководительницу Евгению Дремову;

365 Days Freight Services FZCO из Объединенных Арабских Эмиратов;

и турецкую Etasis и CPS Proses Kontrol.

Известно, что кипрская фирма Veles является "дочкой" инвестиционной компании из Москвы. При этом ее российское подразделение остается под санкциями.

Финская Hi-Tech Koneisto поставляла российским подсанкционным предпринимателям лабораторное и оптоэлектронное оборудование.

Турецкая компания продавала в Россию немецкие и американские станки. Их получал российский оборонный подрядчик, который до сих пор находится под американскими санкциями.

Дубайская фирма тоже причастна к поставкам оборудования для ВПК России.

Важно! В Минфине США не объясняют причины, по которым снять ограничения с поставщиков для оборонки России.

Планируют ли США новые санкции?

Вместе с тем на днях издание Bloomberg написало, что США якобы готовят новые санкции против России. Направлены они будут против энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если Путин откажется от мирного соглашения с Украиной.

По словам источников, Вашингтон рассматривает разные варианты:

ограничения могут коснуться судов "теневого флота" России, использующих для транспортировки нефти;

также санкции могут ввести против трейдеров, которые проводят такие операции.

Министр финансов США Скотт Бессент якобы обсуждал эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.

Заметьте! В то же время источники отмечают, что введение новых санкций против России будет зависеть исключительно от президента Дональда Трампа.

Что еще известно о санкциях США?