С кого сняли санкции США?
Речь идет об иностранных фирмах, которые продавали России подсанкционное оборудование, необходимое для военно-промышленного комплекса, передает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.
Смотрите также "Поддержка Украины не ослабнет: в ЕС рассказали, когда ждать 20-й пакет санкций против России
Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США удалило из санкционного списка такие компании:
- кипрскую Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко;
- финскую Hi-Tech Koneisto и ее руководительницу Евгению Дремову;
- 365 Days Freight Services FZCO из Объединенных Арабских Эмиратов;
- и турецкую Etasis и CPS Proses Kontrol.
Известно, что кипрская фирма Veles является "дочкой" инвестиционной компании из Москвы. При этом ее российское подразделение остается под санкциями.
Финская Hi-Tech Koneisto поставляла российским подсанкционным предпринимателям лабораторное и оптоэлектронное оборудование.
Турецкая компания продавала в Россию немецкие и американские станки. Их получал российский оборонный подрядчик, который до сих пор находится под американскими санкциями.
Дубайская фирма тоже причастна к поставкам оборудования для ВПК России.
Важно! В Минфине США не объясняют причины, по которым снять ограничения с поставщиков для оборонки России.
Планируют ли США новые санкции?
Вместе с тем на днях издание Bloomberg написало, что США якобы готовят новые санкции против России. Направлены они будут против энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если Путин откажется от мирного соглашения с Украиной.
По словам источников, Вашингтон рассматривает разные варианты:
- ограничения могут коснуться судов "теневого флота" России, использующих для транспортировки нефти;
- также санкции могут ввести против трейдеров, которые проводят такие операции.
Министр финансов США Скотт Бессент якобы обсуждал эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.
Заметьте! В то же время источники отмечают, что введение новых санкций против России будет зависеть исключительно от президента Дональда Трампа.
Что еще известно о санкциях США?
В конце октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Также под ограничения попали более 30 их дочерних подразделений. Эти санкции против Москвы стали первыми во времена второго срока Дональда Трампа на посту президента.
В то же время США сделали исключение для Венгрии из санкций, введенных против России. Эти послабления позволят Будапешту достроить совместно с Москвой атомную электростанцию "Пакш II". Строительством АЭС в Венгрии занимается российская компания "Росатом".
Впрочем, на днях американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.