Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Что известно о законопроекте США о санкциях против России?

Госпожа посол уточнила, что законопроект под названием Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 внесли сенаторы США – республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс.

Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США.

Стефанишина отметила, что в случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые привлечены к импорту нефти из России.

Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийную поддержку относительно дальнейшего экономического давления на агрессора,

– подытожила госпожа посол.

Какие санкции США ввели против России?