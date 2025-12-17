Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.
Що відомо про законопроєкт США щодо санкцій проти Росії?
Пані посол уточнила, що законопроєкт під назвою Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 внесли сенатори США – республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс.
Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.
Стефанішина зазначила, що у разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з Росії.
Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора,
– підсумувала пані посол.
Які санкції США ввели проти Росії?
Раніше США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Ці обмеження передбачають блокування майна та часток цих компаній у США, а також включають 31 дочірню компанію.
Наразі вартість російської нафти досягла мінімуму. Такого не було із початку війни Росії проти України. Здешевшанню сприяли санкції проти російської нафтової промисловості. Російські експортери нафти отримують приблизно 40 доларів за барель. Це ціна за вантажі, які рухаються з Балтійського моря, Чорного моря та східного порту "Козьміно".
Окрім цього, станом на кінець листопада відвантаження російської нафти до Індії зменшилися на 57%, до 60 тисяч тонн, також скоротилися постачання у Китай та Тайвань.