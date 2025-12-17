Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Дивіться також Санкції ЄС не діють: грецькі танкери з російською нафтою досягли цілі

Що відомо про законопроєкт США щодо санкцій проти Росії?

Пані посол уточнила, що законопроєкт під назвою Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 внесли сенатори США – республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс.

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Стефанішина зазначила, що у разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з Росії.

Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора,

– підсумувала пані посол.

Які санкції США ввели проти Росії?