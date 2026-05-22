Тоді як з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близько 1 353 860солдатів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Ініціатива на полі бою переходить до ЗСУ: в ISW оцінили нещодавні успіхи України

Які втрати ворога на 22 травня?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії з початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 353 860 (+880);

танків – 11 944 (+1);

бойових броньованих машин – 24 594 (+3);

артилерійських систем – 42 511 (+57);

РСЗВ – 1 798 (+1);

засобів ППО – 1 390 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня –304 659 (+1 872);

наземних робототехнічних комплексів – 1 440 (+4);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 205 (+135);

спеціальної техніки – 4 207 (+0).



Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Важливо! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу зазначав, що українські сили нарощують ефективність дронових ударів по окупованих територіях. За його словами, цьому сприяє можливість телевізійного зв’язку між оператором і безпілотником, що дає змогу точніше уражати системи ППО та логістичні об’єкти ворога.

Яких показників втрат окупантів планують досягти в Міноборони України?

Зауважимо, 21 травня під час спілкування із журналістами Михайло Федоров повідомив, що лише у квітні окупаційна армія втратила 35 203 військових загиблими чи важко пораненими. Тоді як у березні та грудні цей показник становив – 35 351 та 34 544 відповідно.

Федоров також оприлюднив дані щодо втрат російських військ у розрахунку на кожен квадратний кілометр просування. Так, у жовтні 2025 року цей показник становив 67 окупантів, у січні зріс до 165, у лютому – до 244, у березні сягнув 254, однак у квітні дещо знизився до 179.

В Міноборони наголосили, що усі показники та дані верифіковані через систему "єБали" та підтверджені бойовими підрозділами.

Водночас для міністерства нині є ключова стратегічна мета – досягнути рівня близько 200 ліквідованих росіян за кожен квадратний кілометр просування.

Тоді як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2026 року оборонці ліквідували близько 141 тисячі військових убитими та пораненими, з них 83 тисячі – безповоротні втрати.

Який втрат зазнає ворог на фронті та в тилу?

21 травня Володимир Зеленський повідомив про ураження бійцями Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України штабу російської ФСБ та зенітного комплексу "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Українська сторона припускає, що внаслідок атаки було ліквідовано чи важко поранено понад сотню окупантів, однак точна кількість наразі не вказується.

Днем раніше безпілотники СБС спільно із СБУ завдали ефективного удару по центру підготовки російських спецпризначенців на окупованій території Донецької області. Тоді було ліквідовано 65 курсантів та начальника.

17 травня стало відомо, що Сили оборони атакували Бердянський порт. Внаслідок атаки було пошкоджено пришвартований суховантаж, а логістика окупантів зупинилась.

Крім того, дрони уразили ворожі об'єкти біля селища Безіменне.