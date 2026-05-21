Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яких втрат ворог зазнає на фронті?

За даними міністра оборони, в квітні втрати російської армії становили 35 203 військових, у березні – 35 351, а в грудні – 34 544.

Федоров також навів статистику втрат ворога на кожен квадратний кілометр просування. Якщо в жовтні 2025 року цей показник становив 67 військових, то в січні зріс до 165, у лютому – до 244, у березні – до 254, а в квітні – зменшився до 179.

Як зазначив очільник Міноборони, усі ці дані верифіковані через систему "єБали" та підтверджені бойовими підрозділами.

Довідка. Електронні бали ("єБали") – це система мотивації для українських військових, яка дозволяє підрозділам отримувати додаткове озброєння, зокрема дрони, за результативні дії на фронті. Окрім стандартного матеріального забезпечення, підрозділи можуть обмінювати ці бали на необхідне спорядження через спеціальний військовий "онлайн-магазин" Brave1 Market.

Окремо міністр прокоментував ситуацію із захистом повітряного простору.

Він заявив, що за останні чотири місяці ефективність перехоплення "Шахедів" дронами-перехоплювачами зросла вдвічі, хоча кількість безпілотників, які Росія запускає щомісяця, збільшилася на 35%.

Крім того, за цей період Україна отримала у 2,6 раза більше дронів-перехоплювачів.

Наша стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after-action review. Це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їхнього завершення. Для нас це стало одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО,

– підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також заявили, що зараз Сили оборони України здобувають найбільших успіхів на фронті з часів операції у Курській області.

Зокрема, військові повернули частину Куп'янська після боїв, що тривали з кінця 2025 року. Також взимку та навесні 2026 року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних метрів територій на південних напрямках, а в кінці травня 2026 року – кілька сіл у західній частині Запорізької області.

