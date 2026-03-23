Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій (SPRAVDI).

Дивіться також На шоу "Поле чудес" заспівали пісеньку про те, як добре, що нема інтернету: росіяни обурилися

Що відомо про російські маніпуляції інформацією?

20 – 21 березня російські ресурси, пов'язані з інформаційними операціями (FIMI), значно наростили обсяги дезінформації про Україну. За даними моніторингу, на приблизно 115 таких платформах було опубліковано близько 10,1 тисячі матеріалів – це у 1,7 раза більше, ніж у легітимних медіа.

Одним із ключових приводів для інформаційних атак стала тема нібито смерті патріарха Філарета. Російські джерела використали її для поширення мови ненависті, а також просування фейкових наративів про "розкол" в Україні та "переслідування християн".

Крім того, пропагандистські ресурси активно поширюють бездоказові звинувачення України в "тероризмі". Зокрема у контексті атак дронів і подій у Crocus City Hall.

Паралельно фіксуються спроби дискредитації дипломатичних зусиль України, зокрема на тлі контактів із США. Російська сторона просуває наративи про "недоговороздатність" української влади та персонально президента Володимира Зеленського.

Також у медіапросторі поширюються меседжі про "неспроможність" української держави, "зовнішнє управління" та нібито "розкол" серед партнерів України в Європейському Союзі та НАТО. Для цього використовується, зокрема, тема блокування допомоги Україні з боку Угорщини.

Окрему увагу пропагандисти приділяють маніпуляціям довкола війни на Близькому Сході, просуваючи твердження про можливе скорочення міжнародної підтримки України.

Подібні інформаційні кампанії є частиною системної стратегії Росії, спрямованої на підрив довіри до України як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Що відомо про контроль над інформаційним простором в Росії?