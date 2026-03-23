Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций (SPRAVDI).

Смотрите также На шоу "Поле чудес" спели песенку о том, как хорошо, что нет интернета: россияне возмутились

Что известно о российских манипуляциях информацией?

20 – 21 марта российские ресурсы, связанные с информационными операциями (FIMI), значительно нарастили объемы дезинформации об Украине. По данным мониторинга, на примерно 115 таких платформах было опубликовано около 10,1 тысячи материалов – это в 1,7 раза больше, чем в легитимных медиа.

Одним из ключевых поводов для информационных атак стала тема якобы смерти патриарха Филарета. Российские источники использовали ее для распространения языка ненависти, а также продвижения фейковых нарративов о "расколе" в Украине и "преследовании христиан".

Кроме того, пропагандистские ресурсы активно распространяют бездоказательные обвинения Украины в "терроризме". В частности в контексте атак дронов и событий в Crocus City Hall.

Параллельно фиксируются попытки дискредитации дипломатических усилий Украины, в частности на фоне контактов с США. Российская сторона продвигает нарративы о "недоговороспособности" украинской власти и персонально президента Владимира Зеленского.

Также в медиапространстве распространяются месседжи о "несостоятельности" украинского государства, "внешнее управление" и якобы "раскол" среди партнеров Украины в Европейском Союзе и НАТО. Для этого используется, в частности, тема блокирования помощи Украине со стороны Венгрии.

Особое внимание пропагандисты уделяют манипуляциям вокруг войны на Ближнем Востоке, продвигая утверждение о возможном сокращении международной поддержки Украины.

Подобные информационные кампании являются частью системной стратегии России, направленной на подрыв доверия к Украине как внутри страны, так и на международном уровне.

Что известно о контроле над информационным пространством в России?